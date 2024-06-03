03 июня 2024, 10:38

Гальцев задолжал налоговой более 850 тысяч рублей

Global Look Press
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У юмориста Юрия Гальцева образовался долг перед российской налоговой в 853 тысячи рублей. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По информации издания, долг у артиста копится с 4 мая. Представитель Гальцева отказался объяснять, откуда взялась такая сумма и почему ее до сих пор не погасили.

Сейчас юморист работает художественным руководителем в Театре эстрады имени Аркадия Райкина в Санкт-Петербурге. Он активно занимается постановками.

Ранее стало известно, что певец Игорь Николаев также накопил долги перед российской налоговой. Журналисты обнаружили у артиста пять задолженностей на общую сумму в 119 тысяч рублей.

Кроме того, блогер Даня Милохин тоже оказался в списке должников ФНС. Ему необходимо выплатить российской налоговой 35 тысяч рублей.

Долги Налоги Театры
03 июня 2024, 10:22
«Она в адеквате?!» Бузова выступила с голыми ягодицами на концерте в День защиты детей
Global Look Press
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Певица и телеведущая Ольга Бузова выступила на открытии VK Fest в Уфе в честь Дня защиты детей в откровенном наряде. Ее внешний вид возмутил депутата Госсобрания Башкирии и советника главы по спорту Рустема Ахмадинурова, о чем он написал в своем Telegram-канале.

Некоторые горожане отметили, что поступок певицы был неоднозначный. По их словам, ее образ был совсем недетским для мероприятия. Слушатели также отметили, что Бузова часто не попадала в собственную фонограмму, под которую выступала.

Ранее певица потребовала от экс-супруга, футболиста Дмитрия Тарасова, вернуть подаренный ей Mercedes. Он подарил артистке автомобиль в 2015 году, но забрал его еще до развода.

Для концерта Бузова выбрала кожаное боди с глубоким декольте и высокие сапоги на каблуках. Кадрами выступления поделились жители города на своих страницах в социальных сетях.

«День защиты детей. Там куча детишек. Она вообще в адеквате?!» - заявил Ахмадинуров.

Ольга Бузова Дети Башкирия Уфа Концерты Депутаты Музыка Шоу-бизнес
02 июня 2024, 22:46
Скончалась советская актриса театра и кино Агния Елекоева
Freepik
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Советская актриса театра и кино Агния Елекоева умерла на 95-м году жизни. Сообщение о смерти артистки опубликовали на сайте «Кино-Театр.ру».

На большом экране актриса дебютировала в 1953 году, она сыграла в ленте «Весна в Москве». Елекоева снималась в картинах «Овод», «На дальних берегах», «Вдали от родины», «Два билета на дневной сеанс» и ряде других проектов.

Последней работой актрисы стала роль в многосерийном детективе «Адвокат» в 1990 году, после этого Елекоева переехала в США. Информации о причинах смерти на сайте не сообщили.

Пакистанский актер театра, кино и сериалов Талат Хуссейн скончался 26 мая в возрасте 83 лет после продолжительной болезни. Он получил серьезное осложнение из-за ошибки косметолога, и долгое время лечился в клинике.

Кино Работа Театры Актеры
02 июня 2024, 13:47
Чернышев поцеловал крест на могиле Заворотнюк и заплакал
РИА «Новости»
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Фигурист Петр Чернышев на похоронах своей супруги, актрисы Анастасии Заворотнюк, не сдержал эмоций и заплакал. Он поцеловал крест на могиле любимой жены, сообщило издание Life.

Спортсмен, последние пять лет посвятивший смертельно больной супруге, тихо плакал и во время отпевания в храме перед белоснежным гробом артистки. На кладбище вдовец держался из последних сил.

Поклонники Заворотнюк осыпали могилу актрисы цветами. Дорогу к месту захоронения устлали былыми розами.

Анастасия Заворотнюк ушла из жизни в возрасте 53 лет после продолжительной борьбы с раком мозга. Актрису похоронили рядом с другими артистами : Ниной Руслановой, Вадимом Абдрашитовым, Николаем Сличенко и Валентином Гафтом.

Анастасия Заворотнюк Рак
02 июня 2024, 09:17
Агутин опубликовал клип в память об умершей Заворотнюк
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Певец Леонид Агутин в день похорон Анастасии Заворотнюк разместил в своем Telegram-канале видео в память об актрисе. Кадры сопровождает композиция «Паришь в облаках».

«Памяти Анастасии Заворотнюк. Покойся с миром, дорогая», - написал он.

В опубликованном ролике показаны кадры из сериала «Каспий 24», в котором певец и Заворотнюк снимались вместе.

Поклонники в комментариях под постом отметили, что видео получилось невероятно трогательным и красивым. Фанаты также выразили соболезнования в связи со смертью актрисы.

«Светлая память талантливой актрисе, красивой женщине, замечательной жене и маме», - написали пользователи.

Актриса Анастасия Заворотнюк скончалась ночью 30 мая от рака головного мозга. Ее похоронили 1 июня в Москве на Троекуровском кладбище.

Музыкальные клипы Музыка Онкология Умерла Анастасия Заворотнюк

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