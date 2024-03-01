Гагарина заявила, что не отказывалась петь гимн России на матче сборной

Певица Полина Гагарина рассказала, что сообщения об ее отказе исполнять гимн страны на футбольном матче Россия - Сербия - всего лишь слухи. Об этом она заявила перед концертом на станции метро «Мичуринский проспект» в Москве.

«Я это не комментирую. Просто хочу сказать, что это полное вранье», - подчеркнула артистка.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что Полина Гагарина не выступит с гимном на футбольном матче между сборными России и Сербии, потому что она не смогла перенести запланированный до этого корпоратив. Кроме того, СМИ подчеркнули, что заказчики мероприятия надавили на нее, напомнив о неустойках по договору.

Пока известно, что гимн Сербии на запланированном матче исполнит певица Александра Прийович. По некоторым версиям гимн России может спеть исполнитель Григорий Лепс.