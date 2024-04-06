Гагарина выгнала новую солистку «Город 312» из шоу «Голос»

В шоу «Голос» завершились нокауты, в которых наставник оставляет одного из трех исполнителей. На этом этапе Макарову определили в тройку с Богданом Шуваловым и Инной Евтушенко. Артистка спела старую композицию «Города 312» «Останусь» под аккомпанемент симфонического оркестра.

Во время выступления подопечной Гагарина аплодировала, но это не помогло остаться в шоу певице. Наставница предпочла ей Шувалова.

«Самое главное успеть найти те самые золотые слова, которые помогут сделать шаг и прыгнуть к вашей мечте. Мне кажется, что у нас получилось. Но я хочу продолжить дальше с Богданом», - сказала Гагарина.

Она отметила, что, будучи проводником на этом пути, хотела быть полезной для подопечных. Певица также поблагодарила участников за полученные навыки.

«Вы меня бесконечно растите, объясняете, как преподавать, доносить», - сказала она.

Ранее певица Юлия Зиверт на сцене шоу «Голос» выразила симпатию своему подопечному из Туниса Мажду Акруту. Певица в новом сезоне шоу участвует в качестве наставника вместо рэпера Басты.