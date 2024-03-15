Гагарина споет на матче между сборными России и Парагвая

Игра пройдет 25 марта на стадионе «ВТБ-Арена» в Москве в 20:00. Артистка откроет мероприятие, спев хит «Миллион голосов», с которой в 2015 году она представляла Россию на Евровидении.

Кроме того, группа NLO исполнит композицию «Танцы», MIA Boyka споет песню «Гагарин», а группа «Земляне» выступит с хитом «Трава у дома».

«Матч будет посвящен космической тематике в честь предстоящего Дня космонавтики, а также недавнего 90-летия со дня рождения Юрия Гагарина», - уточнили в отделе маркетинговых коммуникаций РФС.

Ранее Гагарина объяснила , почему не приняла участие в новой «Фабрике звезд». Тем не менее, певица заявила, что о возрождении проекта слышала, но сейчас его просмотр стоит не в приоритете для нее.