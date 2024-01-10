Футболист Мамаев опроверг сообщения о своем дебоше на борту самолета

Самолет Москва - Дубай действительно совершил экстренную остановку во время разгона в столичном аэропорту, но никаких скандалов среди пассажиров не было. Об этом РИА «Новости» рассказал футболист Павел Мамаев. Он прокомментировал слухи о своем «дебоше» на борту.

Спортсмен отметил, что ни с кем не ругался, а просто попросил у бортпроводников коляску для ребенка.

«Решили вернуться домой, отдохнуть и принять дальнейшее решение. Попросили ребят, чтобы они нам вынесли коляску для ребенка, все нормально отреагировали и быстро вынесли ее», - отметил Мамаев.

Бывший футболист сборной России добавил, что уже четыре года как не ругается матом. Он назвал новость о нем не только фейковой, но бессмысленной и нелогичной.

Ранее СМИ сообщили, что спортсмен не смог вылететь из Внуково в Дубай и устроил дебош на борту авиалайнера. По информации Telegram-канала Mash , Мамаев после объявления о неисправности самолета отказался покидать воздушное судно.