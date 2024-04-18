Фронтмен Metallica сделал татуировку с прахом умершего лидера Motorhead

Хэтфилд показал новую татуировку на среднем пальце. Рисунок содержит железный крест и туз пик - символы, нераздельно связанные с Лемми Килмистером и творчеством Motorhead. Лемми часто видели с железным крестом на шее, а песня «Ace of Spades» («Пиковый туз») является несомненным гимном группы.

Хэтфилд сообщил, что обычные черные чернила он смешал с прахом ушедшего из жизни музыканта.

«Приветствую моего друга и вдохновителя мистера Лемми Килмистера. Без него не было бы никакой Metallica», - написал фронтмен группы.

Лемми скончался в декабре 2015 года в возрасте 70 лет. У его праха оказалась необычная судьба: часть останков поместили в пустые пули и разослали близким друзьям. Еще некоторое количество будет вечно храниться в любимом месте рок-иконы, баре Rainbow Bar & Grill в Западном Голливуде.

Ранее стало известно, что Metallica выпустит коллекцию цветных виниловых пластинок. Каждому цвету будет соответствовать свой альбом группы.