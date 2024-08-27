27 августа 2024, 20:35

Французский юрист уточнил правовой статус Дурова

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Основателю мессенджера Telegram Павлу Дурову пока не предъявили обвинение, он остался в статусе подозреваемого. Член Парижской коллегии адвокатов, руководитель докторантуры университета «Париж Декарт» Филипп де Вель сообщил об этом ТАСС.

«Он находится под подозрением. С точки зрения французского права, он пока считается невиновным во всем, что ему вменяют», - объяснил юрист.

Де Вель предупредил, что Дуров может остаться под стражей еще на некоторое время. Юрист объяснил, что судья, который ведет его дело, вправе назначить предварительное заключение в рамках уголовного дела для того, чтобы бизнесмен не мог скрыться в другой стране.

Правоохранители задержали Дурова 24 августа в аэропорту Ле-Бурже. Через два дня прокуратура Парижа продлила срок его содержания под стражей еще на 48 часов.

RT сообщил, что действия французских властей осудили владелец соцсети X Илон Маск, американский журналист Такер Карлсон, основатель файлообменника Ким Дотком и другие знаменитости.

Уголовное дело Франция Павел Дуров Павла Дурова арестовали во Франции
27 августа 2024, 14:14
Актриса Дружинина раскритиковала сообщивших о госпитализации журналистов
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Сообщения о госпитализации актрисы Светланы Дружининой не подтвердились. В комментарии 360.ru она заявила, что с ней все в порядке, а журналистам, которые написали сообщения о ее здоровье надо заткнуться.

«Ничего не случилось. Кто пишет? Скажите им пусть заткнуться», - заявила Дружинина.

О госпитализации актрисы со ссылкой на источник сообщил РЕН ТВ. Собеседник журналистов заявил, что Дружинину забрала бригада врачей, прибывшая по вызову.

В конце апреля этого года Светлана Дружинина рассказала о давней обиде режиссера Эльдара Рязанова. Она пояснила, что он не простил ей отказа от предложения сняться в его фильме «Дайте жалобную книгу». Вместо себя актриса предложила свою подругу, которая отлично показала себя на экране.

По словам Дружининой, до конца дней Рязанов с ней не разговаривал и отказывался с ней работать.

Больницы Актеры
27 августа 2024, 01:44
Развод Бакальчуков приостановили по техническим причинам
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Савеловский суд Москвы оставил без движения иск основательницы маркетплейса Wildberries Татьяны Бакальчук о разводе с супругом Владиславом из-за нехватки необходимых документов. Представитель компании сообщил об этом РИА «Новости».

«Временная приостановка движения искового заявления связана с техническими причинами - суд дозапросил необходимые документы», - объяснил он.

Собеседник агентства заверил, что Бакальчук предоставит бумаги в установленный законом срок. По его словам, их подготовка уже началась.

О разводе четы Бакальчуков стало известно в июле, когда Владислав пожаловался главе Чечни Рамзану Кадырову на разлад в семье и структурные изменения в компании, сообщили «Известия».

Татьяна Бакальчук заявила, что решилась на расторжение брака после ссоры осенью 2023 года. Она обвинила мужа в абьюзе и переехала в новый дом.

Суд Громкие разводы Бизнес Татьяна Бакальчук
25 августа 2024, 16:35
«Скоро ты станешь отцом». Омаров получил в день рождения трогательный подарок от жены
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Бизнесмен Курбан Омаров и его супруга Валерия скоро станут родителями. О своей беременности девушка сообщила в социальной сети Instagram*.

Валерия разместила ролик, в котором поздравляла мужа с днем рождения. Она держала в руках торт, а Омаров поглаживал ее округлившийся живот.

«В этот прекрасный день самый важный подарок, который я могу тебе подарить, я ношу под своим сердцем. Совсем скоро ты станешь отцом нашему малышу», - подписала видео супруга предпринимателя.

Она отметила, что сильно любит мужа, восхищается и гордится им. Поклонники в комментариях под роликом поздравили будущих родителей и пожелали их семье счастья.

На днях модель Хейли Бибер и певец Джастин Бибер объявили о рождении ребенка. Супруги впервые стали родителями после пяти лет официального брака.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

Дети Беременность Шоу-бизнес Ксения Бородина
24 августа 2024, 21:24
Экс-игрок телеклуба «Что? Где? Когда?» Александр Бялко умер на 72-м году жизни
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Журналист, литератор, бывший игрок телеклуба знатоков «Что? Где? Когда?» Александр Бялко скончался в возрасте 71 года. Об этом ТАСС сообщила его дочь Мария Бялко.

«Папа умер вчера вечером», - сказала Мария.

Причину смерти собеседница агентства не уточнила. Прощание с журналистом пройдет во вторник, 27 августа.

Александр Бялко всего несколько дней не дожил до 72 лет, он родился 28 августа 1952 года. Получил образование физика-ядерщика, преподавал в МИФИ. Работал на ведущих должностях в компаниях «Бренер» и «Гиредмета» в Подольске. В Академии труда и социальных отношений занимал пост декана с 2008 по 2009 год. Бялко знал восемь иностранных языков, вел программы «Культура» на радиостанции и был игроком клуба «Что? Где? Когда?» с 1979-го 2010 год.

Журналистика Образование Наука

Новости по теме