Французский футболист стал музыкантом и записал альбом

«Музыка появилась раньше человека. Это природа, дождь, ветер, вибрации, которые старше нас. Никто не может жить без музыки», - заявил Кантона.

Также бывший футболист рассказал в интервью о своем увлечении такими группами как AC/DC, Led Zeppelin, Kiss, когда еще был подростком. Его первым музыкальным кумиром стал фронтмен группы The Doors Джим Моррисон. А сейчас он сам готовиться к первому туру, в котором уже фигурируют первые даты концертов в городах Франции и Великобритании.

Французский футболист завершил спортивную карьеру в 1997 году и уже успел попробовать себя в кино. Он примерял на себя роль актера и режиссера, а также был писателем, куратором выставок искусства и даже кандидатом в президенты Франции.

Ранее другой французский футболист, действующий игрок ПСЖ, Килиан Мбаппе передал привет белорусскому блогеру Mellstroy. Сделать это его уговорил один из пользователей Сети.