26 марта 2024, 14:54

Французский футболист стал музыкантом и записал альбом

Global Look Press
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Бывший игрок футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» Эрик Кантона записал музыкальный альбом с уклоном в рок. О его планах на первый тур по Франции и Великобритании рассказало издание Ouest France.

«Музыка появилась раньше человека. Это природа, дождь, ветер, вибрации, которые старше нас. Никто не может жить без музыки», - заявил Кантона.

Также бывший футболист рассказал в интервью о своем увлечении такими группами как AC/DC, Led Zeppelin, Kiss, когда еще был подростком. Его первым музыкальным кумиром стал фронтмен группы The Doors Джим Моррисон. А сейчас он сам готовиться к первому туру, в котором уже фигурируют первые даты концертов в городах Франции и Великобритании.

Французский футболист завершил спортивную карьеру в 1997 году и уже успел попробовать себя в кино. Он примерял на себя роль актера и режиссера, а также был писателем, куратором выставок искусства и даже кандидатом в президенты Франции.

Ранее другой французский футболист, действующий игрок ПСЖ, Килиан Мбаппе передал привет белорусскому блогеру Mellstroy. Сделать это его уговорил один из пользователей Сети.

Великобритания Футбол Музыка Франция
26 марта 2024, 19:14
Роберт Паттинсон впервые стал отцом
Global Look Press
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Актер Роберт Паттинсон и его супруга Сьюки Уотерхаус недавно стали родителями. Папарацци заметили их во время прогулки с новорожденным в Лос-Анджелесе, сообщило издание Daily Mail.

Пара гуляла по парку. Оба молодых родителя надели темные очки.

Влюбленные пока не торопятся делиться новостью о рождении первенца. Они не заходили в социальные сети уже три недели. Беременность Сьюки также сохраняли в тайне, несмотря на все попытки журналистов узнать подробности. Пол ребенка неизвестен.

Перед рождением ребенка пара стала жить вместе. Роберт и Сьюки в отношениях с 2018 года. До этого 37-летний актер встречался с исполнительницей FKA twigs, которой он дважды делал предложение, и актрисой Кристен Стюарт, с которой был вместе с 2009 по 2013 год.

Ранее стало известно, что американская актриса Кэмерон Диас родила второго ребенка в 51 год. Сына назвали Кардинал.

Дети Беременность Отношения Актеры Роберт Паттинсон
26 марта 2024, 19:11
Кэмерон Диас родила второго ребенка в 51 год
Global Look Press
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Кэмерон Диас, 51-летняя американская актриса, и ее супруг, 45-летний музыкант Бенджи Мэдден, стали родителями во второй раз. Сына они назвали Кардинал, сообщила пара в социальных сетях.

Супруги рассказали, что назвали ребенка Кардинал Мэдден. Публиковать его фото они не стали, но назвали ребенка очень милым. Они пожелали фанатам любви.

«Ради безопасности детей и из соображений приватности мы не будем размещать никаких картинок, но он по-настоящему симпатичный», - отметили родители малыша.

Диас и Мэдден вступили в брак в начале января 2015 года. Их первенец, дочь Рэддикс, появилась на свет в декабре 2019 года благодаря суррогатному материнству. Пара не скрывала, что Рэддикс родилась таким образом.

Ходили слухи о том, что Кэмерон пыталась забеременеть естественным путем, однако из-за медицинских проблем и длительного лечения у нее это не получилось. По всей видимости, Кардинал также родился благодаря ЭКО.

Ранее в семье звезды «Скорой помощи» Екатерины Волковой тоже произошло пополнение. Актриса сообщила, что вновь стала бабушкой.

Дети Актеры
26 марта 2024, 17:59
«Пиратов Карибского моря» снимут без Джонни Деппа
Global Look Press
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Кинофраншизу «Пираты Карибского моря» решили перезапустить без Джонни Деппа и Марго Робби. Об этом сообщил продюсер Джерри Брукхаймер в беседе с порталом ComicBook.

Продюсера спросили, какая из франшиз - «Пираты Карибского моря» или «Топ Ган» - быстрее порадует зрителей новой серией. Тот сказал, что перезапуск «Пиратов» станет более простой задачей.

«Перезагрузить „Пиратов Карибского моря“ проще, поскольку не нужно ждать определенных актеров», - заявил он.

Продюсер не указал конкретных дат начала кинопроизводства, подчеркнув, что многое будет зависеть от выбора исполнителей ролей.

Последняя часть «Пиратов Карибского моря» вышла в 2017 году.

Ранее Джонни Деппа обвинили в оскорбительном поведении на съемках. Одна из коллег-актрис рассказала, что во время работы он повышал голос, указывал на нее пальцем и обзывал «чертовой идиоткой».

Кино Актеры Джонни Депп
26 марта 2024, 17:06
Пугачева поделилась планами на грандиозный юбилейный концерт
РИА «Новости»
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Композитор Андрей Мисин уверен, что певица Алла Пугачева даст большой концерт на свой 75-й юбилей. Об этом он сообщил в интервью «Экспресс газете».

Мисин рассказал, что недавно говорил с примадонной по телефону. Они обсудили музыку, после чего Пугачева рассказала о своих приготовлениях к предстоящему 75-летию.

Певица хочет отметить юбилей грандиозным концертом. Мисин думает, что он состоится в Израиле.

«В трубке был слышен шум океана, а у меня за окном - легкий морозец и слякоть. Она готовится к 75-летию, очень хочет к этой дате подготовить большой концерт. Наверное, в Израиле», - поделился композитор.

Пугачева также рассказала приятелю о детях и новом альбоме «P.S.». Он появился на стриминговых площадках 1 марта.

Певица ранее заявила, что к своему 75-летнему юбилею подарит поклонникам новые песни.

Израиль Концерты Музыка Алла Пугачева

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