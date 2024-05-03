Фото внебрачного сына Михаила Евдокимова от модели-мулатки появились в Сети

Белова родила сына Евдокимову за год до трагедии. Понимая, что артист не бросит супругу, девушка первое время скрывала от него беременность. Узнав о сыне Евдокимов, принял ребенка и помогал второй семье деньгами. До первого дня рождения Даниила юморист не дожил несколько дней.

Общественность не верила Беловой, что сын действительно от Евдокимова, поэтому она сделала ДНК-тест.

«Чтобы у него был документ, и он бы мог официально взять фамилию отца. Сын уже совсем взрослый, учится в кадетском корпусе. Очень на отца похож - такой же смелый и веселый», - призналась журналистам модель.

Ранее СМИ узнали, что у актера Дмитрия Нагиева есть внебрачный сын. Порталу Super прислали анонимное сообщение, в котором говорилось о 15-летнем ребенке артиста Марке.