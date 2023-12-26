«Формируем согласно закону». Росфинмониторинг объяснил внесение Бориса Акунина в список экстремистов

«Мы формируем этот перечень на основании процессуальных решений, которые принимают следственные или судебные органы. <…> Мы не можем не внести, не можем сами внести, мы список просто формируем согласно закону», - сказал он.

Основания для включения в список лиц, причастных к террористической или экстремистской деятельности, и исключения из него, по словам Германа Негляда, перечислили в законе. Росфинмониторинг, по его словам, получил от компетентных органов копию решения о возбуждении уголовного дела и внес обвиняемого в реестр. Ему заблокируют банковские счета и карты, но разрешат гуманитарные транши - официальный заработок и выплаты по обязательствам, которые возникли до внесения в список экстремистов.

Замруководителя службы признался, что читал книги Бориса Акунина *. По мнению Германа Негляда, талант не должен освобождать писателя от ответственности.

Борис Акунин* в разговоре с российскими пранкерами отказался осуждать атаки Украины по Крыму и другим территориям. Следком возбудил уголовное дело о фейках об армии и планировал объявить писателя в розыск.

* Включен в список лиц, причастных к террористической или экстремистской деятельности