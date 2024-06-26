26 июня 2024, 19:18

«Форма, о которой мечтала». Дочь Марии Шукшиной снялась без бюстгальтера

РИА «Новости»
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Дочь актрисы Марии Шукшиной Анна похвасталась атлетичной фигурой, снявшись без бюстгальтера. Пикантные фотографии она опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram*.

Девушка несколько лет занимается бодибилдингом и сейчас, по ее словам, находится в лучшей форме. Она добавила, что добилась такой фигуры в результате тяжелой и упорной работы.

«У меня сейчас та форма, о которой я мечтала, и в этом огромный вклад моего лучшего тренера», - подписала фотографии Анна.

Девушка разместила несколько снимков, на которых предстала в красном нижнем белье. На одном из них она снялась без бюстгальтера.

Ранее в Сети раскритиковали певицу Юлию Ковальчук за откровенное фото. Звезда снялась в бикини со змеиным принтом.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

Фото Instagram
26 июня 2024, 19:03
«Озабоченная дама». В Сети раскритиковали Юлию Ковальчук за откровенное фото
Global Look Press
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Певица Юлия Ковальчук устроила откровенную фотосессию во время отдыха. Снимками в бикини она поделилась на своей странице в социальной сети Instagram*.

Артистка позировала в пикантном раздельном купальнике со змеиным принтом и накидке темного цвета. Образ певица дополнила солнцезащитными очками и колье.

Однако некоторые подписчики обрушились на Ковальчук с критикой, обвинив ее в чрезмерной демонстрации тела.

«Юлия, вы озабоченная дама. Видно, не хватает внимания и восхищения мужа», «Может у нее красивая фигура, но зачем показывать ее без конца», «То, что озабоченная, - это факт. Зачем выставлять всем напоказ?» - написали пользователи в комментариях под фото артистки.

На все выпадки в свой адрес Ковальчук ответила с юмором.

«Я очень озабоченная дама. Озабочена любовью», - написала она.

На днях певица Алена Свиридова показала фигуру в купальнике. Артистка разместила видео, на котором она прыгнула с пирса в море.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

Фото Соцсети Россия Instagram Шоу-бизнес Юлия Ковальчук
26 июня 2024, 18:09
Лещенко рассказал о службе в Германии в одно время с Пресли
Global Look Press
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Народный артист РСФСР Лев Лещенко заявил, что проходил службу в армии в Германии одновременно с американским исполнителем рок-н-ролла Элвисом Пресли. Своими воспоминаниями певец поделился с «Газетой.Ru».

Лещенко уточнил, что его армейская служба началась с танковых войсках, а после его приняли в ансамбль песни и пляски. Вмести они много гастролировали по ГДР.

«В какой-то момент кто-то из ребят сказал мне, что сейчас в Берлине - на той стороне за Бранденбургскими воротами - проходит службу Элвис Пресли. Он действительно там служил в 1962–1963 годах, а я с 1961-го по 1964-й», - рассказал артист.

По словам Лещенко, певец служил не как обычные солдаты, уточнив, что тот жил не в казарме, а в съемном доме. В те времена артист как раз интересовался рок-н-роллом.

Он добавил, что встретиться с Пресли ему так и не удалось.

Ранее Лещенко выразил готовность спеть дуэтом с британской поп-певицей Дуа Липой. Однако это только желание, пока артист исполняет хиты со своими знакомыми.

Концерты Армия Лев Лещенко
26 июня 2024, 17:41
Самая главная тайна. Видео с поющей хит Алсу Решетовой завирусилось в Сети
РИА «Новости»
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В Сети активно распространяют ролик, на котором модель Анастасия Решетова исполняет хит Алсу. О видео вспомнили после слухов о романе знаменитости с бывшим супругом певицы Яном Абрамовым, сообщил портал spltnk.

Ролик снимали три года назад в Дубае. На кадрах видно, как Решетова включила на телефоне композицию Алсу «Весна» и начала подпевать, делая вид, что держит микрофон.

Модель изящно двигалась под хит певицы в облегающем платье бежевого цвета.

«Обычно это находится в личном архиве», - подписала ролик она.

По данным издания, некоторые пользователи Интернета предположили, что девушки не соперницы, а просто повышают свою популярность за счет скандала.

«Давно забыли слегка певицу Алсу и бывшую Тимона Настю. А тут такой шанс для обеих», - написал один из комментаторов.

При этом Алсу заявила, что не будет обсуждать публично девушек бывшего мужа. По словам певицы, она не желает опускаться до этого уровня.

Алсу Модели Интернет Скандалы Отношения Видео Громкие разводы
26 июня 2024, 17:10
Собчак рассказала, как Дженнифер Лопес обманом вынесла туфли из московского бутика
Global Look Press
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Журналистка и телеведущая Ксения Собчак решила обнародовать историю, связанную с приездом певицы Дженнифер Лопес в Москву. В своем Telegram-канале она рассказала, как артистка обманным путем забрала обувь из столичного бутика.

По словам Собчак, во время поездки в Москву в 2012 году Лопес побывала в модном магазине, расположенном в Столешниковом переулке.

Представитель бутика Айсель Трудел предложила певице забрать несколько пар обуви бесплатно, но при условии, что она купит вещи определенного бренда.

Согласившись, артистка приобрела множество обновок. Однако днем позже помощница певицы вернула в бутик все до единой покупки.

«А Лопес улетела восвояси с бесплатными лубутэнами», - добавила Собчак.

На днях Лопес летела в Париж в самолете в экономклассе после отмены тура. Артистка из-за проблем в личной жизни отправилась в отпуск в одиночестве.

Мода Ксения Собчак Шоу-бизнес Дженнифер Лопес

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