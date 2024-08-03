Forbes получил подтверждение, что у Павла Дурова больше двух детей
Ирина Болгар доказала, что является матерью троих детей Павла Дурова. Таким образом, официальных наследников у основателя Telegram уже не двое, а пятеро. Об этом написал Forbes.
По просьбе издания Болгар прислала фотокопии свидетельств о рождении детей, о признании Дуровым отцовства, а также сканы нотариально заверенных переводов документов на английский и французский языки и семейное фото.
Швейцарская переводчица подтвердила подлинность документов. На аналогичный запрос нотариусу ответа пока не пришло.
Ранее Болгар раскрыла подробности совместной жизни с основателем Telegram. По ее словам, она живет с детьми в Швейцарии.
Сам Дуров заявил, что у него есть более 100 биологических детей , поскольку когда-то он был активным донором спермы.