Forbes получил подтверждение, что у Павла Дурова больше двух детей

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По просьбе издания Болгар прислала фотокопии свидетельств о рождении детей, о признании Дуровым отцовства, а также сканы нотариально заверенных переводов документов на английский и французский языки и семейное фото.

Швейцарская переводчица подтвердила подлинность документов. На аналогичный запрос нотариусу ответа пока не пришло.

Ранее Болгар раскрыла подробности совместной жизни с основателем Telegram. По ее словам, она живет с детьми в Швейцарии.

Сам Дуров заявил, что у него есть более 100 биологических детей , поскольку когда-то он был активным донором спермы.