03 августа 2024, 10:12

Forbes получил подтверждение, что у Павла Дурова больше двух детей

Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости

Ирина Болгар доказала, что является матерью троих детей Павла Дурова. Таким образом, официальных наследников у основателя Telegram уже не двое, а пятеро. Об этом написал Forbes.

По просьбе издания Болгар прислала фотокопии свидетельств о рождении детей, о признании Дуровым отцовства, а также сканы нотариально заверенных переводов документов на английский и французский языки и семейное фото.

Швейцарская переводчица подтвердила подлинность документов. На аналогичный запрос нотариусу ответа пока не пришло.

Ранее Болгар раскрыла подробности совместной жизни с основателем Telegram. По ее словам, она живет с детьми в Швейцарии.

Сам Дуров заявил, что у него есть более 100 биологических детей , поскольку когда-то он был активным донором спермы.

Дети Forbes Павел Дуров
03 августа 2024, 00:13
Shaman раскрыл секрет своего успеха
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Упорство и одержимость профессией помогут достичь успеха в карьере. Об этом заслуженный артист России Ярослав Дронов, известный как Shaman, рассказал Пятому канал» на VK Fest 2024.

«Одержимость, упорство. Потому что это вот то слово, которое меня реально характеризует», - сказал он.

По словам исполнителя, чтобы человеку не терять веру в себя, ему нужен фанатизм. Дронов отметил, что в душе всегда должно говорить: «Нет, все равно иди».

«Поэтому, работайте, братья», - посоветовал певец.

Президент РФ Владимир Путин присвоил Shaman звание заслуженного артиста России. Дронов рассказал об этом в посте, который подписал «Служу России!».

В июле певца Shaman провел сольный мини-концерт рядом с посольством США в Москве. На нем он представил новый клип и песню «Душа нараспашку». Любимого артиста пришли поддержать многочисленные фанаты.

Песни Россия Shaman
02 августа 2024, 23:37
Умер актер из сериала «Кухня» Вячеслав Гилинов
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Заслуженный артист России Вячеслав Гилинов скончался на 92-м году жизни. Об этом сообщили в Telegram-канале Театра Гоголя.

«На протяжении более 60 лет он был предан одной сцене, создав десятки ярких, запоминающихся образов», - отметили в сообщении.

Причину смерти Гилинова его коллеги не назвали. Информации о дате прощания и похорон с артистом не было.

Вячеслав Гилинов начал сниматься в кино с конца 1960-х годов, причем изначально это были фильмы-спектакли. Примерно 25 лет назад зрители увидели артиста в крупных сериальных проектах. В Театре Гоголя он служил с 1961 года.

В «Остановке по требованию» Вячеслав Гилинов играл профессора. Также он снимался в сериалах «Моя прекрасная няня», «Детективы» и «Кухня», где ему досталась роль Максима Ильича Лаврова - дедушки главного героя.

Сериалы Кино Театры Актеры
02 августа 2024, 23:22
Бен Аффлек взял ипотеку, чтобы быстрее съехать от Лопес
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Голливудский актер Бен Аффлек купил новый дом в день рождения своей супруги Дженнифер Лопес. Это произошло на фоне слухов о готовящемся разводе, сообщил журнал People.

По данным издания, Аффлек стал владельцем нового дома в Лос-Анджелесе стоимостью 20,5 миллиона долларов. Недвижимость он приобрел в ипотеку, которую взял на 30 лет. В этот же день Лопес завершила продажу своей квартиры в Нью-Йорке. Эти сделки произошли в период, когда все СМИ активно пишут о возможном разводе пары.

Лопес праздновала свой день рождения в Нью-Йорке в стиле сериала «Бриджертоны», а Аффлек находился в Калифорнии. Большую часть лета актер провел в Лос-Анджелесе на съемках фильма «Расплата-2».

Источники из окружения пары ранее рассказали, что актер Бен Аффлек не смог смириться с тем, что его жена постоянно делала из всего драму, что и стало причиной развода. Голливудская пара связали себя узами брака два года назад.

Нью-Йорк Фильмы Брак Актеры Дженнифер Лопес
02 августа 2024, 18:54
Стало известно о связях Пугачевой с бандитами
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
Звезда конца 1980-х — начала 1990-х годов Игорь Наджиев обвинил певицу Аллу Пугачеву в том, что она якобы подсылала бандитов артистке Валентине Легкоступовой. Об этом он заявил в интервью для издания «Аргументы и факты».

«Я знаю, каким катком прошлась наша драгоценная Алла Борисовна по жизни Вали Легкоступовой. Я это знаю из уст самой Валечки. Она рассказывала мне о том, что к ней приезжали на концерт бандиты из окружения Аллы Борисовны. Как мне потом сказали люди знающие, удивительно, как Валя еще осталась жива», - поделился певец.

По его словам, примадонна не терпела конкуренции ни в чем. Он рассказал, что песни «Двое» и «Ты меня не оставляй», которые исполняла Легкоступова, были написаны специально для Пугачевой.

Наджиев уточнил, что певица не распространялась о закулисной борьбе с примадонной, так как не хотела сводить счеты с пожилым человеком и простила ее.

Он добавил, что был шокирован последними заявлениями Пугачевой и ее поведением.

«То, что мы сейчас видим - это грустно, это печально. Алла Борисовна, вы своими собственными руками уничтожили то, что создавали столько лет - свое собственное имя», - заключил Наджиев.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова предположила, что в Пугачевой что-то изменилось. По ее словам, между певицей и народом произошел раскол.

Звезда конца 1980-х - начала 1990-х годов Игорь Наджиев обвинил певицу Аллу Пугачеву в том, что она якобы подсылала бандитов артистке Валентине Легкоступовой. Об этом он заявил в интервью для издания « Аргументы и факты ».

Концерты Песни Россия Музыка Алла Пугачева Валентина Легкоступова

Новости по теме