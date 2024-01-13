Фонды «Сокол» и «Мы рядом» не исключили подачи иска к рэперу Vacio

«Сейчас [истцов] уже около 70. Мы их будем привлекать уже в рамках судебного процесса. <…> Планируется предварительно привлечь еще рэпера, который был в носке, как второго ответчика», - сообщила она.

На вопрос, отзовут ли фонды иск, если Ивлеева, к примеру, извинится перед участниками СВО, Ольга ответила, что это «будет зависеть от заявителей».

«Также рассматривается вопрос о том, чтобы сумму иска увеличить. Наши заявители настаивают, но тут уже в рамках судебного процесса адвокат наш будет смотреть по ситуации», - подчеркнула собеседница «360».

На всю процедуру, по ее оценкам, уйдет около полугода, поскольку заявления написали очень многие.

Фонды, созданные для поддержки и реабилитации участников спецоперации, подали иск к Анастасии Ивлеевой на один рубль. Они сочли, что телеведущая, устраивая «голую» вечеринку, осознавала аморальность своего поступка и таким образом «противопоставила себя обществу, в частности лицам, которые принимают участие в судьбе участников СВО и их семей». Как отмечается в заявлении, поведение Ивлеевой затронуло честь и достоинство истцов, поэтому они потребовали компенсации морального вреда.