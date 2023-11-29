ФНС выставила Блиновской счет на 1,4 миллиарда рублей — СМИ
Задолженность блогера Елены Блиновской выросла до 1,4 миллиарда рублей. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.
По информации канала, Федеральная налоговая служба выставила Блиновской миллиардный счет после налоговой проверки. Сумма долга составила 1 402 202 042 рублей.
Блогершу заподозрили в неуплате налогов на сумму более 900 миллионов рублей, после чего СК России назначил налоговую проверку.
«Королева марафонов» выплатила 55 миллионов, закрыв только 3% долгов ФНС. На счету Блиновской находилось 64 миллиарда рублей, но активы арестовали в рамках уголовного дела. Сейчас популярная блогерша находится под домашним арестом, который продлится до 26 января 2024 года, сообщил RT.
Ранее Блиновскую заподозрили в том, что она покидает свой дом , нарушая судебное решение. К ноге арестованной прикрепили специальный датчик, который поддерживает связь с системой контроля.
Сама Блиновская заявила, что отслеживающее устройство глушила система ПВО, расположенная неподалеку от ее участка. Проверка показала, что рядом с домом блогерши средств противовоздушной обороны не было.