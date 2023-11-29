Блогерша Анастасия Ивлеева продемонстрировала явное неуважение к обществу, опубликовав снимки в церкви в непристойном наряде. Об этом «360» рассказал глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин.

Подписчики ополчились в Сети на Ивлееву за фото у креста в коротких шортах. Блогерша показала снимки на странице в соцсети Instagram*. Бородин отметил, что телеведущая вряд ли сделала фотографии в России. Но если местные власти захотят привлечь Ивлееву к ответственности, они смогут это сделать. Если бы блогерша сфотографировалась в непристойном виде в российском храме, ее привлекли бы к административной или даже к уголовной ответственности.

«Все было сделано для какого-то определенного хайпа, для лайков. Опять же чтобы набрать подписчиков», - считает эксперт.

Если говорить с точки зрения верующих, то Ивлеева совершила хулиганство и грубо нарушила общественный порядок.

«Явное неуважение к обществу», - подчеркнул Бородин.

Поведение блогерши подрывает отношение к ней как к личности, поскольку она является публичным человеком. Нужно поставить вопрос о том, где Ивлеева сделала эти фотографии, провести их экспертизу, чтобы привлечь телеведущую к ответственности, считает специалист.

«Это делается для того, чтобы привлечь к себе внимание. То есть, таким образом привлекают себе внимание в том числе и западных стран», - добавил Бородин.

Он напомнил, что любая вера заслуживает уважения и к ней нужно относиться соответственно. Вместо подобных фото лучше снимать и показывать хорошие, позитивные вещи, заключил собеседник «360».

Ранее Ивлеева побывала на показе Marni в рамках Недели моды в Париже. После светского раута она устроила прогулку по городу в открытом наряде.

*Соцсеть запрещена в РФ, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.