ФНС нашла новые миллионные долги у Лерчик

По данным издания, представители ФНС направили Лерчик письмо с предупреждением о возможной блокировке ее счета и запретом на выезд за рубеж.

Однако, как уточнили журналисты, Чекалина уже находится на отдыхе с семьей, включая супруга, в Дубае. Бракоразводный процесс Чекалиных пока на паузе, так как блогерам дали время на примирение - до 11 июня.

Адвокат Чекалиных пояснил Shot, что о новом долге они еще не знают. ФНС до сих пор проверяет семью, и, вероятно, выявила неоплаченные суммы. В итоге размер долга составил 19,9 миллиона рублей.

Валерия Чекалина также столкнулась с проблемами в своем бизнесе. Доходы блогера ушли в минус на 176 миллионов рублей.