ФНС начала выездную налоговую проверку Ивлеевой после скандальной вечеринки

«ФНС России 26 декабря начала выездную налоговую проверку блогера Ивлеевой по материалам ГУЭБиПК МВД России», - отметила она.

Мизулина предупредила, что проверка может завершиться уголовным делом. Она напомнила о недавней «голой» вечеринке, которую Ивлеева организовала в ночном клубе «Мутабор» и назвала мероприятие «шабашем». Также общественница поблагодарила полицию за оперативное реагирование.

«Тыл в надежных руках», - заключила Мизулина-младшая.

Ранее за участие в скандальной вечеринке извинились певец Филипп Киркоров, журналистка Ксения Собчак и артистка Лолита Милявская. Ивлеева назвала мероприятие «легендарным и веселым» , но позже записала 20-минутное обращение , в котором попросила прощения за свое поведение. Она рассказала, что после скандала оказалась «на самом дне».