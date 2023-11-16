Федеральная налоговая служба арестовала счета российского композитора Аркадия Укупника из-за задолженностей. Как написал Telegram-канал Mash , народный артист не оплатил 42 тысячи рублей.

«Композитору и певцу пришло с десяток повесток о необходимости оплатить налоги», - написали авторы статьи.

В связи с этим в ФНС решили приостановить операции по счетам артиста. Mash также стало известно, что Укупник не заплатил ЧОП «Гольфстрим», которая охраняла его недвижимость. Организация пошла в суд.

«В разговоре с нами артист заявил, что задолженностей никаких нет и поспешно бросил трубку», - уточнили журналисты.

Ранее жена Укупника Наталья сбила пешехода в Москве. ДТП произошло на Нижней Красносельской улице. Как рассказал адвокат Александр Добровинский, человек перебегал дорогу на красный свет светофора. Пешеход получил повреждение ребра, но к супруге артиста претензий не имеет.