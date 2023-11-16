16 ноября 2023, 16:00

ФНС арестовала счета Аркадия Укупника из-за долгов — СМИ

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Федеральная налоговая служба арестовала счета российского композитора Аркадия Укупника из-за задолженностей. Как написал Telegram-канал Mash, народный артист не оплатил 42 тысячи рублей.

Федеральная налоговая служба арестовала счета российского композитора Аркадия Укупника из-за задолженностей. Как написал Telegram-канал Mash , народный артист не оплатил 42 тысячи рублей.

«Композитору и певцу пришло с десяток повесток о необходимости оплатить налоги», - написали авторы статьи.

В связи с этим в ФНС решили приостановить операции по счетам артиста. Mash также стало известно, что Укупник не заплатил ЧОП «Гольфстрим», которая охраняла его недвижимость. Организация пошла в суд.

«В разговоре с нами артист заявил, что задолженностей никаких нет и поспешно бросил трубку», - уточнили журналисты.

Ранее жена Укупника Наталья сбила пешехода в Москве. ДТП произошло на Нижней Красносельской улице. Как рассказал адвокат Александр Добровинский, человек перебегал дорогу на красный свет светофора. Пешеход получил повреждение ребра, но к супруге артиста претензий не имеет.

Долги Россия Музыка ФНС РФ
16 ноября 2023, 15:07
«Переехал раз пять уже, не меньше». Сергей Шнуров — об отъезде в Германию
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Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров опроверг переезд в Германию. Он сказал ТАСС, что слухи о его иммиграции распространили журналисты.

«Я никуда не переехал. И не собирался. За последнее время, судя по тому, что вижу в СМИ, я переехал раз пять уже, не меньше», - сказал он.

В сентябре концерт «Ленинграда» в «Лужниках» отменили за несколько дней до даты мероприятия. Организаторы объявили, что это сделали по независящим от них причинам. Сергей Шнуров заявил «360», что обратится в суд, чтобы защитить свою репутацию и добиться возврата денег за билеты.

Музыкант отказывался комментировать события февраля 2022 года и критиковал артистов, уехавших в другие страны. Он заявил, что останется в России, и опроверг фейки о недвижимости в Израиле и Швейцарии, получении гражданства одной из европейских стран. Сергей Шнуров пожаловался, что ему запретили выступать в Санкт-Петербурге за песни о неубранном снеге и мусоре.

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров опроверг переезд в Германию. Он сказал ТАСС , что слухи о его иммиграции распространили журналисты.

Музыка Сергей Шнуров
16 ноября 2023, 13:35
«Признан потерпевшим». Адвокат Павла Деревянко опроверг обвинение актера в мошенничестве
РИА «Новости»
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В СМИ распространяется информация о том, что актера Павла Деревянко обвиняют в мошенничестве. При этом его адвокат Александр Аронов утверждает, что это, наоборот, Деревянко обманули, и его признали потерпевшим по уголовному делу. Комментарий защитника оказался в распоряжении «360».

«Павел Деревянко никого не обманывал, его обманули [предприниматели Сергей] Николенко и [Григорий] Мулузян. По факту противоправных действий в отношении Деревянко им было подано заявление в правоохранительные органы. Возбуждено уголовное дело, в рамках которого Павел признан потерпевшим», - подчеркнул адвокат.

Он уточнил, что предварительное следствие пока не окончено, и добавил, что вся остальная информация, которая распространяется в средствах массовой информации, не соответствует действительности.

В полицию обратился московский бизнесмен , вложивший более миллиона рублей в криптобизнес актера и не получивший выгоды. Позже еще одна женщина заявила, что актер должен ей более 22 миллионов рублей.

Уголовное дело Мошенничество Актеры
16 ноября 2023, 13:24
Адвокат Деревянко отверг обвинения артиста в мошенничестве
РИА «Новости»
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На актера Павла Деревянко подала в суд Жанна Якушкина, потребовав вернуть ей вложенные в криптовалюту деньги. Адвокат артиста Евгений Розенблат рассказал «360», что сумма исковых требований составила 250 тысяч долларов.

«Истребуемые денежные средства ответчик не получал. По мнению ответчика, истец не могла в дату, указанную в расписке, передать спорные наличные денежные средства ответчику», - прокомментировал он.

Женщина утверждала, что давала деньги Деревянко наличными под расписку. Однако ни ее, ни другие доказательства того, что актер взял у нее такую сумму, не предоставила. Кроме того, когда женщина якобы передавала Деревянко валюту, она вообще была за границей и не могла сделать это физически.

Заседание перенесли Суд удовлетворил ходатайство о проверке факта пересечения истцом границы. Также специалистам придется изучить налоговые декларации и информацию о денежных средствах на банковских счетах женщины.

«Кроме того, суд с учетом ходатайства представителя ответчика предложил истцу представить доказательства в обоснование происхождения спорных денежных средств», - добавил адвокат Судебное разбирательство отложили на 8 февраля 2024 года.

Большие долги? Деревянко обвинили в мошенничестве, актеру грозит до пяти лет тюрьмы. В полицию обратился 38-летний предприниматель из Москвы с заявлением, что заключил с артистом договора займа, вложил более одного миллиона рублей в его криптобизнес, а прибыли не получил. Агент артиста Елена Галанова отказалась комментировать информацию о заявлениях на Деревянко.

Ранее Деревянко анонсировал заявление по поводу долгов из-за криптобизнеса. Он рассказал, что речь идет более чем о 45 миллионах рублей.

Суд Россия Актеры
16 ноября 2023, 11:49
Племянница иноагента Галкина с размахом отметила День рождения
Unsplash
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Племянница иноагента Максима Галкина* Алина с размахом отметила 19-летие в ресторане Kaif Provenance, ранее принадлежавшем Моргенштерну**, в центре Москвы. Праздник обошелся ей в почти миллион рублей, передал Telegram-канал Mash.

По данным СМИ, девушка позвала 55 друзей, где ребята праздновали с полуночи до пяти утра. Аренда помещения обошлась звездной имениннице в 300 тысяч рублей, музыкальная аппаратура в 56 тысяч рублей, свет - в 12 тысяч.

Кроме этого, Алина заплатила за фуршет 385 тысяч рублей. Общая сумма Дня рождения составила 753 тысячи рублей, без учета услуг диджея.

Известно, что девушка отметила праздник не только в России, но и на Кипре.

Уехавшая из России певица Алла Пугачева вместе с семьей устроила вечеринку. Фотографию со встречи девушка опубликовала на своей странице в Instagram***.

* Максим Галкин - внесен Министерством юстиции в список иностранных агентов.

**Алишер Моргенштерн внесен Минюстом России в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента.

***Instagram - социальная сеть, принадлежит компании Meta, чья деятельность в России признана экстремистской и запрещена.

Москва 2023

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