Фильм Собчак о Пугачевой вызвал скандал в соцсетях

Фильм «А знаешь, все еще будет» вызвал у многих пользователей неоднозначную реакцию. Часть зрителей сравнила ее с некрологом.

«Собчак сняла якобы поздравление с 75-летием за деньги самой Аллы, но сняла так, как будто Аллу уже отпевают и скоро похороны», - написал один из пользователей под видеороликом.

Другие встретили фильм Собчак с одобрением, отдав должное таланту Пугачевой. Они поделились своими воспоминаниями о том, как песни примадонны сопровождали важнейшие моменты их жизни. Многие поклонники выразили благодарность певице.

«В детстве я мечтала стать Пугачевой. В обнимку с ее пластинками ездила с мамой и папой на дачу <…> Потрясающая певица, женщина, человек. Гордость нашей страны», - написала зрительница.

В юбилей примадонна и сама активизировалась на YouTube-канале. За сутки певица выложила на видео-платформу 14 роликов.