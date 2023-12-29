Филиппу Киркорову предложили загладить вину покупкой дронов

Парламентарий сравнил мероприятие в московском клубе с булгаковским балом сатаны. Последний, по мнению Андрея Картаполова, прошел пристойней. Он заявил, что проблема не столько в самой вечеринке, сколько в том, что фотографии и видео с нее обнародовали. По мнению депутата, за закрытыми дверьми гости могли заниматься чем угодно, но не выносить это на публику.

Извинений, заявил Андрей Картаполов, недостаточно. Он сказал, что раскаяние должно быть деятельным, звездам следует трудом и финансами загладить вину.

«А искупить они должны тем, что должны оказать посильную помощь фронту. Что-то я не слышал, что Филипп Бедросович какие-то средства перечислил на нужды специальной военной операции, что он купил беспилотники или бронежилеты», - сказал депутат.

Дорогая вечеринка в откровенных нарядах прошла в московском клубе «Мутабор», ее устроила блогер Анастасия Ивлеева. Общественники призвали проверить мероприятие на пропаганду запрещенного движения , а организатора - на уплату налогов. После скандала начали отменять мероприятия и проекты с участием Филиппа Киркорова , Лолиты Милявской, Натальи Ионовой , Анны Asti и других участников.