29 декабря 2023, 10:27

Филиппу Киркорову предложили загладить вину покупкой дронов

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Гости «голой» вечеринки смогут восстановить репутацию трудом и финансами. Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов посоветовал певцу Филиппу Киркорову купить беспилотники для нужд армии, сообщила «Фонтанка».

Парламентарий сравнил мероприятие в московском клубе с булгаковским балом сатаны. Последний, по мнению Андрея Картаполова, прошел пристойней. Он заявил, что проблема не столько в самой вечеринке, сколько в том, что фотографии и видео с нее обнародовали. По мнению депутата, за закрытыми дверьми гости могли заниматься чем угодно, но не выносить это на публику.

Извинений, заявил Андрей Картаполов, недостаточно. Он сказал, что раскаяние должно быть деятельным, звездам следует трудом и финансами загладить вину.

«А искупить они должны тем, что должны оказать посильную помощь фронту. Что-то я не слышал, что Филипп Бедросович какие-то средства перечислил на нужды специальной военной операции, что он купил беспилотники или бронежилеты», - сказал депутат.

Дорогая вечеринка в откровенных нарядах прошла в московском клубе «Мутабор», ее устроила блогер Анастасия Ивлеева. Общественники призвали проверить мероприятие на пропаганду запрещенного движения , а организатора - на уплату налогов. После скандала начали отменять мероприятия и проекты с участием Филиппа Киркорова , Лолиты Милявской, Натальи Ионовой , Анны Asti и других участников.

Скандалы Беспилотники Филипп Киркоров Депутаты
29 декабря 2023, 05:49
Артисты-иноагенты столкнулись с трудностями при организации новогодних корпоративов
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Знаменитости, которые уехали из России или были признаны Минюстом РФ иностранными агентами, испытывают трудности с заработком на новогодних выступлениях. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на неназванного организатора праздничных мероприятий.

По его словам, таким артистам трудно участвовать в корпоративах, потому что выступать они могут только в условиях строгой конфиденциальности. Также россияне начали возвращаться в Россию или посещать другие страны, поэтому спрос на творчество русских певцов за рубежом упал.

Только небольшая часть знаменитостей пытается зарабатывать в других государствах для русскоязычной аудитории. При этом большинство концертов переносят или отменяют из-за низкой посещаемости.

«Среди артистов, которые продолжают с февраля 2022 года по нынешнее время давать точечные выступления в странах, куда переехали россияне, - „Кровосток“, Anacondaz, „СБПЧ“», - заявил анонимный источник газеты.

Еще в декабре 2022 года музыкальный продюсер Иосиф Пригожин заявил, что уехавшие из России звезды не боятся повышенных налогов на свою деятельность, ведь они уже потеряли самое главное. Зрители разочаровались в кумирах, которые оставили родину в непростое время.

Концерты Новый год Иноагенты
29 декабря 2023, 02:25
Стали известны имена «счастливчиков», которым повезло не прийти на вечеринку Ивлеевой
РИА «Новости»
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На вечеринку в ночном клубе «Мутабор» блогер Настя Ивлеева пригласила «весь свет», однако многим повезло не прийти на тусовку, которая вылилась в скандал всероссийского масштаба. По данным Telegram-канала Baza, от посещения вечеринки отказались Тина Канделаки, Яна Рудковская и еще ряд «счастливчиков».

Всего было разослано около 450 приглашений. Проигнорировали вечеринку Тимати, Feduk и Big Baby Tape, Тина Канделаки, Светлана Бондарчук, Михаил Друян, Feduk и Big Baby Tape, Zivert и Moneyken, Нюша, Настя Самбурская, Филипп Янковский и Яна Рудковская. Также среди гостей не было приглашенных Инстасамки и Scally Milano.

Среди приглашенных также были блогеры-миллионники Ксения Бородина, Дилара Зинатуллина, Карина Карамбейби, Саша Спилберг, а также менее раскрученные блогеры, в том числе Наталья Архангельская. Пока неизвестно, принимали ли они участие в скандальной вечеринке.

На вечеринку в ночном клубе «Мутабор» блогер Настя Ивлеева пригласила «весь свет», однако многим повезло не прийти на тусовку, которая вылилась в скандал всероссийского масштаба. По данным Telegram-канала Baza , от посещения вечеринки отказались Тина Канделаки, Яна Рудковская и еще ряд «счастливчиков».

Скандалы Блогеры Яна Рудковская Анастасия Ивлеева Инстасамка
29 декабря 2023, 01:34
Саундтреки, книги и фильмы. Иллюзионист Сафронов раскрыл главные источники вдохновения
Телеканал «360»
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Шоу российских иллюзионистов братьев Сафроновых на сегодняшний день не имеет аналогов в мире. На новые идеи артистов вдохновляют книги, саундтреки и фильмы, рассказал Сергей Сафронов в разговоре с ведущей «360» Марусей Михейчик в программе «Тет-а-тет с Марусей».

С новыми идеями иллюзионист делится со своими братьями. Те придумывают, как трюки можно воплотить на сцене. Также вдохновение можно черпать из литературы и брать идеи из книг, отметил артист.

«Все равно, везде так или иначе - это какое-то заимствование», - заключил он.

Сафронов рассказал, что иллюзии можно запатентовать, но он и его братья предпочитают этого не делать. В противном случае можно «засветить» свои уникальные секреты, объяснил артист.

«Все трюки, с которыми мы работаем в нашем шоу, мы придумали и изобрели здесь, в России», - отметил иллюзионист.

Чтобы придумать трюки, можно посмотреть фильмы, объяснил артист. Он привел в пример «Матрицу», насыщенную иллюзиями и фокусами - бери и повторяй все это на сцене. Также можно послушать вдохновляющую музыку.

«Я обожаю слушать саундтреки, которые лично меня погружают в мой какой-то мир, и я начинаю придумывать какие-то невероятные трюки», - поделился Сафронов.

Книги Фильмы Россия Музыка Литература
28 декабря 2023, 23:54
Стало известно, кто еще был в списках скандальной вечеринки Ивлеевой
РИА «Новости»
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Скандал вокруг «голой» вечеринки телеведущей Анастасии Ивлеевой в московском клубе «Мутабор» продолжает набирать обороты. Стало известно, что на нее были приглашены некоторые блогеры миллионники — Карина Карамбейби, Саша Спилберг и другие. Об этом сообщила газета «Известия» в Telegram-канале.

Также в списке приглашенных оказалась телеведущая и блогер Ксения Бородина. На ее личный блог подписаны более 20 миллионов человек. Еще одним гостем на мероприятии, предположительно, была Дилара Зинатуллина - бывшая жена рэпера Моргенштерна*. У девушки свыше четырех миллионов подписчиков в соцсетях.

Помимо этого, на мероприятин звали блогеров с меньшей аудиторией. В том числе Наталью Архангельскую - соосновательницу Telegram-канала «Антиглянец».

О том, приходили ли они на вечеринку, неизвестно. Знаменитости пока не ответили на запрос издания.

Многие поклонники раскритиковали звезд российского шоу-бизнеса из-за их посещения вечеринки Ивлеевой, где дресс-код подразумевал «почти голый» внешний вид. После мероприятия концерты певицы Лолиты отменили , а вокалиста Филиппа Киркорова сняли с рекламного постера комедии «Иван Васильевич меняет все».

*Алишер Моргенштерн внесен Минюстом России в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента.

Скандал вокруг «голой» вечеринки телеведущей Анастасии Ивлеевой в московском клубе «Мутабор» продолжает набирать обороты. Стало известно, что на нее были приглашены некоторые блогеры миллионники - Карина Карамбейби, Саша Спилберг и другие. Об этом сообщила газета «Известия» в Telegram-канале.

Скандалы Филипп Киркоров Блогеры Лолита Милявская Анастасия Ивлеева

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