Филипп Газманов отказался от фамилии отца

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По данным издания, пасынок артиста озадачился сменой фамилии после внесения Олега Газманова в санкционный список ЕС в октябре 2022 года. Филипп взял девичью фамилию матери - теперь он Муравьев.

Журналисты пояснили, что у Филиппа более 43% акций ООО «Фрейтер». Компания специализируется на грузоперевозках. Ее доход превышает миллиард рублей.

Mash уточнил, что приемный сын Газманова решил отказаться от его фамилии из-за бизнеса. В Едином государственном реестре юрлиц сведения уже поменяли.

Мама Филиппа и Олег Газманов поженились, когда ребенку исполнилось пять лет. В детстве он участвовал в ансамбле «Непоседы», но повзрослев, выбрал карьеру предпринимателя.

В конце февраля власти Австралии ввели санкции против Олега Газманова. В общей сложности под ограничения попали 55 физических и 37 юридических лиц.