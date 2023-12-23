Фигуристка Туктамышева заинтриговала пользователей Сети видео в джакузи
Чемпионка мира и Европы по фигурному катанию 27-летняя Елизавета Туктамышева поделилась в Telegram-канале фотографиями с чемпионата России, который проходит в Челябинске с 21 по 25 декабря. По словам девушки, в номере, где она поселилась, очень комфортно и даже есть джакузи.
«Такой вот чемпионат России в этом году получается. Джакузи в номере, прогулки с подругой и переживания за друзей во время комментирования», - написала фигуристка.
В Instagram* Туктамышева поделилась видео из джакузи, заинтриговав подписчиков.
Спортсменка не принимает участие в соревнованиях, а комментирует выступления других фигуристов. В октябре она заявила, что берет паузу в спортивной карьере. Туктамышева планирует больше отдыхать, проводить время с родными и заниматься саморазвитием.
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