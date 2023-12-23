Фигуристка Туктамышева заинтриговала пользователей Сети видео в джакузи

Певица Лолита Милявская решила провести январские праздники в Болгарии. Об планах исполнительны написал портал Prozvezd.

Как заявила Лолита, она планирует в Болгарии навестить близких и привести себя в порядок. Она подчеркнула, что ей необходимы 10 дней спа-процедур.

«После них я чувствую себя в полном порядке. А пока нужно работать - у меня даже мыслей других нет», - отметила певица.

Она добавила, что сейчас у нее практически ежедневно съемки и выступления. Из-за плотного графика и напряженной работы у нее начались проблемы с гордом.

Ранее Лолита высказалась о «голой» вечеринке блогера Насти Ивлеевой. Она заявила, что хейт организовали на пустом месте. Также она пообещала повторить свой выход в наряде с тусовки в 70 лет.