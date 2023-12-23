23 декабря 2023, 10:55

Фигуристка Туктамышева заинтриговала пользователей Сети видео в джакузи

Global Look Press
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Чемпионка мира и Европы по фигурному катанию 27-летняя Елизавета Туктамышева поделилась в Telegram-канале фотографиями с чемпионата России, который проходит в Челябинске с 21 по 25 декабря. По словам девушки, в номере, где она поселилась, очень комфортно и даже есть джакузи.

«Такой вот чемпионат России в этом году получается. Джакузи в номере, прогулки с подругой и переживания за друзей во время комментирования», - написала фигуристка.

В Instagram* Туктамышева поделилась видео из джакузи, заинтриговав подписчиков.

Спортсменка не принимает участие в соревнованиях, а комментирует выступления других фигуристов. В октябре она заявила, что берет паузу в спортивной карьере. Туктамышева планирует больше отдыхать, проводить время с родными и заниматься саморазвитием.

*Соцсеть Instagram принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.

Фигурное катание
23 декабря 2023, 04:40
Лолита решила уехать в Болгарию
РИА «Новости»
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Певица Лолита Милявская решила провести январские праздники в Болгарии. Об планах исполнительны написал портал Prozvezd.

Как заявила Лолита, она планирует в Болгарии навестить близких и привести себя в порядок. Она подчеркнула, что ей необходимы 10 дней спа-процедур.

«После них я чувствую себя в полном порядке. А пока нужно работать - у меня даже мыслей других нет», - отметила певица.

Она добавила, что сейчас у нее практически ежедневно съемки и выступления. Из-за плотного графика и напряженной работы у нее начались проблемы с гордом.

Ранее Лолита высказалась о «голой» вечеринке блогера Насти Ивлеевой. Она заявила, что хейт организовали на пустом месте. Также она пообещала повторить свой выход в наряде с тусовки в 70 лет.

Фигурное катание
23 декабря 2023, 02:23
Звезда «Реальных пацанов» Богданов женился на матери актера из «Слова пацана»
РИА «Новости»
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Актер и режиссер Антон Богданов женился на матери Леона Кемстача из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте». Пара давно встречалась, но только сейчас решила узаконить свои отношения. Об этом сообщил журнал Woman.ru.

Супруги старались не афишировать информацию о походе в ЗАГС, но об этом стало известно, когда в Сети появились кадры с вечеринки молодоженов.

«Предложение руки и сердца было сделано еще три года назад. Дома, тихо и спокойно», - призналась Лаура Кемстач.

Богданов нашел общий язык с пасынком. Они также успели вместе поработать в 2021 году. Леон сыграл одну из главных ролей в его фильме «Нормальный только я». После того, как молодой актер получил рль Пальто в сериале, Богданов не раз давал ему советы.

Ранее поклонницы актера Рузиля Минекаева, сыгравшего в «Слове пацана» Марата, Адидаса-младшего, атаковали его супругу Азизу. Под ее фотографиями в социальных сетях появились негативные комментарии, в которых поклонницы раскритиковали и ее внешность, и возраст. Им не понравилось, что она якобы выглядит старше Минекаева, а также ее короткая стрижка и стиль одежды.

Кино Свадьбы Актеры
23 декабря 2023, 01:37
«Киркоров с катетером пришел». Певица Слава высказалась о «голой» вечеринке Ивлеевой
РИА «Новости»
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Певица Слава написала в Instagram*, что Филипп Киркоров пришел на «голую» вечеринку Насти Ивлеевой с катетером в руке. Таким образом она спровоцировала слухи о проблемах со здоровьем у исполнителя.

«Филипп Киркоров аж с катетером на руке пришел! Мало ли - на попы голые взглянет, и нехорошо станет», - написала Слава.

Певица назвала вечеринку Ивлеевой «срамотой» и заявила, что ее тоже туда приглашали, но она не пошла. Кроме того, она иронично предположила, что артистам нужно беречь себя, и надевать штаны с начесом и шерстяные носки - на ноги, а не на половой орган.

Скандальная вечеринка Насти Ивлеевой прошла 20 декабря в клубе «Мутабор».

Дресс-код был заявлен как «почти голый». На тусовке «засветились» такие знаменитости как Ксения Собчак, Ольга Орлова, Филипп Киркоров, Глюкоза, Лолита Милявская, Оксана Самойлова и Джиган. Некоторые из них - в почти обнаженном виде. Например, рэпер Vacio появился на празднике в одном только носке , надетом на половой орган.

Спустя двое суток после скандальной вечеринки в клуб «Мутабор» с обыском наведались силовики. А Лефортовский районный суд Москвы арестовал рэпера Vacio на 15 суток по обвинению в мелком хулиганстве и пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений.

*Instagram - социальная сеть, принадлежащая компании Meta, чья деятельность в России признана экстремистской и запрещена.

Праздники Ксения Собчак Филипп Киркоров Instagram Анастасия Ивлеева
22 декабря 2023, 21:24
Лолита назвала смешным хейт вокруг «голой» вечеринки Ивлеевой
РИА «Новости»
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Устроенная блогером Настей Ивлеевой «голая» вечеринка в клубе Mutabor оставила приятные воспоминания, а хейт организовали на пустом месте. Таким мнением со своими подписчиками поделилась в социальной сети певица Лолита Милявская.

Она подчеркнула, что присутствовала на вечеринке и по мере сил выполнила требования дресс-кода, который предусматривал максимально открытую одежду. Певица подчеркнула, что пришла на вечеринку с целью повидаться со старыми друзьями.

«Такое событие - это один из немногих вариантов увидеть и услышать твоих друзей, которым под 60 лет или они на 10 лет моложе. Всю вечеринку, пока молодежь отплясывала, мы рассказывали, у кого и что произошло», - поделилась Лолита.

Она подчеркнула, что считает хейт вокруг организованной вечеринки абсолютно смешным, потому что возник он на пустом месте.

«Направленность вечеринки была ироничная. Это не про секс. Иначе бы 60-летних просто не позвали», - добавила певица.

Лолита пообещала, что в следующий раз выйдет в таком же наряде, когда ей исполнится 70 лет.

Если костюм певицы оказался достаточно зарытым, то рэпер VACÍO (настоящее имя - Николай Васильев) появился в клубе в голом виде с одним носком, прикрывающим гениталии.

После жалоб общественников на скандальную вечеринку суд арестовал исполнителя на 15 суток и оштрафовал за пропаганду нетрадиционных отношений на 200 тысяч рублей. Рэпер даже записал покаянное видео и извинился перед теми, кого оскорбил его внешний вид.

Музыка Лолита Милявская Анастасия Ивлеева Москва 2023

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