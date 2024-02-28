Фигуристка Медведева убежала с шоу Бузовой после скандала

Медведева в программе была в женской команде. Также в качестве гостя на шоу пригласили и певца Шуру. Сначала участники обсудили, нормально ли организовывать романтические встречи в туалете самолета, а затем стали рассуждать, нужно ли брать детей на вечеринки.

Когда слово передали Медведевой, она попыталась на примере номеров из фигурного катания объяснить разницу между детскими и взрослыми программами. Неожиданно один из зрителей стал нелестно высказываться в сторону певца Шуры. Между мужчиной и исполнителем начался конфликт.

Тогда фигуристка встала и вышла из студии. Уход Медведевой прокомментировала Ольга Бузова, отметив, что спортсменка не выдержала накала страстей и видимо не была готова к другим вопросам.

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова ранее рассказала, что уход блогера Дани Милохина с «Ледникового периода» стал ударом для серебряной призерки Олимпиады Евгении Медведевой.