04 июня 2024, 02:06

Фигурист Чернышов расстался с возлюбленной в США ради Заворотнюк

РИА «Новости»
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Российский фигурист и хореограф Петр Чернышов расстался с возлюбленной в США, с которой прожил несколько лет, ради актрисы Анастасии Заворотнюк. Об этом стало известно из документального фильма «Памяти Анастасии Заворотнюк», который показал Первый канал.

В картине показали нарезку из различных интервью актрисы. В одном из них она призналась, что сразу обратила внимание на фигуриста, с которым они участвовали в ледовом проекте. На тот момент Чернышов жил и работал в США, часто туда летал к любимой девушке, но это не мешало ему учить Заворотнюк стоять на коньках.

«Я не настроен был на волну новых знакомств», - говорил он.

Однажды после тренировки он предложил актрисе отпраздновать вместе его день рождения. На вопрос Заворотнюк, почему он не проведет этот вечер с возлюбленной, ответил, что они расстались.

Сама актриса ушла от коллеги Сергея Жигунова, чтобы с головой окунуться в новый роман. Отношения фигуриста и звезды «Моя прекрасная няня» стремительно развивались. В 2008 году они поженились. Позже у них родилась дочь.

О проблемах со здоровьем актриса узнала в 2019 году. «Прекрасной няни» не стало в ночь на 30 мая. Ей было 53 года.

Семья Анастасия Заворотнюк Умерла Анастасия Заворотнюк
04 июня 2024, 01:53
Звезда «Уральских пельменей» нашла подкинутое в туфлю лезвие
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Звезде шоу «Уральские пельмени» Илане Дылдиной во время гастролей подбросили лезвие в туфлю. Об этом сама актриса рассказала в своем Telegram-канале.

Дылдина опубликовала видео, в котором показала найденное в туфле лезвие и порез на ноге. По ее словам, травма могла быть более серьезной: она вовремя заметила лишний предмет в обуви. Актриса сообщила, что «в шоке» от произошедшего и предположила, что лезвие подложили в туфлю намеренно.

«В театре было такое у нас. Но на шоу ни разу», - добавила актриса.

В марте неприятная ситуация произошла с другим участником шоу. Актер Дмитрий Соколов устроил дебош в переходе метро в Екатеринбурге. В пьяном состоянии он вступил в конфликт с компанией подростков и, по их словам, ударил бутылкой из-под виски одного из оппонентов. Действия комика пообещала проверить полиция.

Видео Екатеринбург Театры Полиция Актеры
03 июня 2024, 23:54
Петр Чернышов привел пятилетнюю дочь на могилу Заворотнюк
РИА «Новости»
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Младшую дочь Анастасии Заворотнюк и Петра Чернышова привели на могилу матери на следующий день после похорон. Пятилетняя девочка была на кладбище вместе с отцом и старшей сестрой, сообщил Пятый канал.

Судя по опубликованным в Сети кадрам, девочка помогала родным накрывать поминальный стол. Несмотря на юный возраст, от нее не стали скрывать смерть матери.

Анастасия Заворотнюк ушла из жизни в возрасте 53 лет после продолжительной борьбы с раком мозга.

Актрису похоронили 1 июня на аллее деятелей искусств Троекуровского кладбища.

После церемонии прощания с актрисой Чернышев поблагодарил за поддержку и выразил признательность тем, кто пришел проводить в последний путь его супругу.

Состояние Заворотнюк ухудшилось за две недели до смерти - ее мучали сильные головные боли. Последние дни актриса провела в хосписе, она скончалась на руках у мужа.

Анастасия Заворотнюк Рак Умерла Анастасия Заворотнюк
03 июня 2024, 23:01
«Несу любовь и добро». Бузова объяснила скандальный наряд на концерте в Уфе
РИА «Новости»
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Певица и телеведущая Ольга Бузова извинилась за откровенный сценический наряд, в котором выступила на концерте VK Fest в Уфе в День защиты детей. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Артистка отреагировала на критику депутата башкирского парламента Рустема Ахмадинурова, задавшегося после ее выступления вопросом на тему «она вообще в адеквате?!».

Певица написала, что уже семь дет подряд выступает на этом фестивале и всегда в ярких и обсуждаемых образах. Бузова добавила, что вход на VK Fest платный, а также имеются возрастные ограничения.

«Мы с командой приносим извинения, если мой наряд выглядел оскорбительно. Я всегда несу любовь и добро. Живу и работаю во благо Родины», - написала она.

Певица добавила, что не стоит искать зло там, где его нет. В заключение артистка отметила, что Уфа - прекрасный город и заявила о любви к своим поклонникам.

Ранее зрители концерта Бузовой на фестивале ParkSeason Fest в Волгограде отметили неадекватное поведение певицы , которая тяжело передвигалась по сцене во время исполнения песен, а также нецензурно выражалась.

Ольга Бузова Скандалы Башкирия Уфа Концерты
03 июня 2024, 19:52
Молдавия разрешила Киркорову въезд в страну
РИА «Новости»
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Певец Филипп Киркоров вернул право на свободный въезд в Молдавию. Действовавший на протяжении двух лет запрет аннулировал суд Кишинева. Об этом сообщил «Sputnik Молдова».

На каком основании судья вынес такое решение, обжаловал это запрет сам артист или представляющие его интересы адвокаты, журналисты не уточнили.

«Аннулируется решение об отказе во въезде в Республику Молдова от 28 июля 2022 года, вынесенное отделом пограничной полиции Международного аэропорта Кишинева в отношении Филиппа Киркорова», - указали в материале.

Запрет на въезд Филиппа Киркорова в страны власти Молдавии ввели в июле 2022 года. Об этом журналистам сообщил представляющий интересы оппозиционного депутата Марины Траубер адвокат Аурелиу Коленко.

Он пояснил, что певец проходил свидетелем по делу его подзащитной, которую обвинили в незаконном финансировании партии «Шор».

Косвенно связь с молдавской оппозицией подтвердило выступление Киркорова на съезде республиканских политиков в Москве в апреле этого года. По итогам мероприятия участники встречи договорились о создании политического блока «Победа» для определения единого кандидата на предстоящих президентских выборах.

Филипп Киркоров Молдавия

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