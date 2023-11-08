Фигурист Чернышев показал пятилетнюю дочь от Заворотнюк

Фигурист Петр Чернышев исполнил одну из главных ролей в ледовом шоу Татьяны Навки. После выступления он вышел на лед со своей дочерью от Анастасии Заворотнюк - пятилетней Милой. Об этом написала газета «Комсомольская правда».

Петр Чернышов редко показывает публике свою наследницу. Лишь однажды Петр и Анастасия Заворотнюк снялись с дочкой для обложки журнала, а в 2019 году фигурист вывел годовалую Милу после выступления на ледовом шоу. По информации «КП», сейчас девочка занимается фигурным катанием.

Жена Чернышева Анастасия Заворотнюк уже почти пять лет борется глиобластомой - одной из самых агрессивных видов рака. За эти годы ее лечили не только российские, но и зарубежные специалисты. В феврале стало известно, что актрису выписали домой из частной московской клиники , в которой она провела несколько месяцев.