08 ноября 2023, 04:02

Фигурист Чернышев показал пятилетнюю дочь от Заворотнюк

РИА «Новости»
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Фигурист Петр Чернышев исполнил одну из главных ролей в ледовом шоу Татьяны Навки. После выступления он вышел на лед со своей дочерью от Анастасии Заворотнюк — пятилетней Милой. Об этом написала газета «Комсомольская правда».

Фигурист Петр Чернышев исполнил одну из главных ролей в ледовом шоу Татьяны Навки. После выступления он вышел на лед со своей дочерью от Анастасии Заворотнюк - пятилетней Милой. Об этом написала газета «Комсомольская правда».

Петр Чернышов редко показывает публике свою наследницу. Лишь однажды Петр и Анастасия Заворотнюк снялись с дочкой для обложки журнала, а в 2019 году фигурист вывел годовалую Милу после выступления на ледовом шоу. По информации «КП», сейчас девочка занимается фигурным катанием.

Жена Чернышева Анастасия Заворотнюк уже почти пять лет борется глиобластомой - одной из самых агрессивных видов рака. За эти годы ее лечили не только российские, но и зарубежные специалисты. В феврале стало известно, что актрису выписали домой из частной московской клиники , в которой она провела несколько месяцев.

Фигурное катание Болезни Анастасия Заворотнюк Онкология
08 ноября 2023, 03:12
Валерий Меладзе вышел на сцену с возможной возлюбленной своего брата
Соцсети
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Певец Валерий Меладзе выступил на концерте участницы «ВИА Гры» Софьи Тарасовой в Берлине. Об этом написала «Газета.ру» со ссылкой на соцсети певицы. Тарасову считают новой возлюбленной продюсера Константина Меладзе.

Софья Тарасова опубликовала в соцсетях видеоролики с концерта, на которых Валерий Меладзе сначала проходит саундчек, а потом поет с ней свой хит «Притяжения больше нет».

О своем разводе с Константином Меладзе после восьми лет совместной жизни певица Вера Брежнева сообщила в октябре 2023 года. Пара поженилась в 2015 году, хотя слухи об их романе ходили задолго до этого.

По словам продюсера Алины Красной, звездную пару развела политика. Якобы Брежнева требовала от мужа, чтобы он публично осудил специальную военную операцию на Украине, а тот не хотел рвать связи с Россией. Продюсер отметила, что супруги расстались «чуть ли не врагами», а Меладзе после развода впал в депрессию.

Концерты Музыка Громкие разводы Вера Брежнева Валерий Меладзе
08 ноября 2023, 01:55
Киркоров станцевал стриптиз в Дубае
РИА «Новости»
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Певец Филипп Киркоров выступил на фестивале Best Music Fest в Дубае, где исполнил перед зрителями стриптиз. Об этом сообщило издание The Voice.

Перед танцем исполнитель опустился на одно колено и обратился к главному тренеру по художественной гимнастике сборной России Ирине Винер.

«Я вас обожаю! Спасибо большое за то, что вы сегодня с нами и поддерживаете», - сказал Киркоров.

Он добавил, что у Винер всегда был хороший вкус и поприветствовал всех женщин в ее лице. После этих слов певец начал танцевать стриптиз. Сначала он снял с себя красный пиджак, отбросив его подальше, а затем повернулся спиной к публике и стал выполнять различные движения ягодицами.

Ранее Киркоров купил картину «Примадонна» на фоне слухов о возвращении Аллы Пугачевой. За холст исполнитель отдал 700 тысяч рублей.

Филипп Киркоров Концерты
08 ноября 2023, 00:52
«Раздавят ее же троном». Садальский прокомментировал короткое возвращение Пугачевой
РИА «Новости»
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Бывшие поклонники Аллы Пугачевой не могут простить певице предательства. Такое заявление сделал заслуженный артист России Станислав Садальский в интервью газете «АиФ».

Актер прокомментировал недавнее возвращение Пугачевой в Россию. По его мнению, недавний приезд Примадонны вызвал бурю негодования среди ее бывших поклонников. Садальский считает, что бывшие фанаты не могут простить певице то, что она покинула страну в трудный период.

По мнению актера, сильная любовь публики зачастую сменяется сильнейшим разочарованием - когда знаменитый человек своим поведением не оправдывает ожиданий поклонников.

«Шаляпин еще сказал: никто, как народ, так не возвеличит и не возведет на трон, а потом этим троном и раздавит. Все повторяется», - предупредил Садальский.

В начале ноября стало известно, что Алла Пугачева вернулась в Россию через погранпереход в Псковской области. В Москву певица приехала на поезде, после чего отправилась в свой замок в деревне Грязь.

Впрочем, уже в воскресенье, 5 ноября Алла Пугачева снова покинула Россию и отправилась в Латвию, где встретилась со своим мужем юмористом Максимом Галкиным *.

* Максим Галкин - физическое лицо, признанное в России иностранным агентом.

Латвия Россия Алла Пугачева Максим Галкин
07 ноября 2023, 23:52
Скончался актер из «Джентльменов удачи» Анатолий Яббаров
Кадр из фильма
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Советский и российский актер Анатолий Яббаров ушел из жизни в возрасте 86 лет. Такая информация появилась на сайте «Кино-театр».

В кино Анатолий Яббаров чаще всего играл небольшие отрицательные роли. Но благодаря яркой внешности и талантливой игре его персонажи всегда запоминались зрителям.

В «Джентльменах удачи» Яббаров сыграл матерого уголовника Митяя, в «Двух капитанах» - убийцу, в фильме «Совсем пропащий» - гробовщика. А в совместном советско-венгерском фильме о гражданской войне «Звезды и солдаты» Яббаров сыграл жестокого капитана белогвардейской контрразведки Челпанова.

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