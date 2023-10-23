«Феномен успеха мне непонятен». Долина выступила с критикой в адрес Шатунова

Читайте нас в:

«Феномен успеха мне до сих пор непонятен и до сих пор непонятен тот факт, что его называют легендой… Пусть земля будет ему пухом…» - написала она.

Долина отметила, что понятие «легенда» относится к таким артистам, как Дмитрий Хворостовский и Геннадий Гладков. По словам исполнительницы, значимость человека выглядит для нее по-другому.

До этого поста артистка выступила на концерте, посвященном 50-летию Шатунова. Она отметила, что участие в мероприятии было сложным решением. Несмотря на это, звезда вышла на сцену и исполнила песню «Забудь».

Ранее продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин пожелал смерти телеведущей Лере Кудрявцевой. По его словам, все кто выступил на мероприятии в память Шатунова, «начнут мереть как мухи».