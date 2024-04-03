03 апреля 2024, 12:04

Федункив рассказала о браке с итальянцем

РИА «Новости»
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Актриса Марина Федункив, известная зрителям по роли мамы Коляна из сериала «Реальные пацаны», рассказала о своей личной жизни. Три года назад она вышла замуж за итальянца Стефано Маджи, рассказала она изданию «Телепрограмма».

Федункив поделилась, что мечта выйти замуж за итальянца была у нее с детства. Маджи же был восхищен русскими женщинами. По словам актрисы, он высоко ценит в русских их сердечность и способность быть вместе и в горе, и в радости. В браке они продолжают учиться друг у друга, обмениваясь лучшими качествами двух культур.

«Я восхищаюсь тем, как итальянцы относятся к женщинам - с уважением и заботой. Они любят жить, они ценят все то, что у них есть. Этот оптимизм и жизнелюбие вдохновляют», - отметила актриса.

Маджи работает топ-менеджером в одной из московских компаний. Семья предпочитает жить за городом, наслаждаясь временем с собаками и кошками. Несмотря на плотные рабочие графики, супруги находят время для общения и путешествий, во время которых актриса отключает телефон, чтобы максимально насладиться общением только вдвоем.

Актриса также упомянула, что они любят смотреть вместе кино и сериалы, где она снималась, так как Маджи является ее верным болельщиком и критиком. Однако на премьеры Федункив, как правило, ходит одна.

«Стефано непубличный человек, мы редко выходим в свет вместе», - объяснила звезда.

Ранее Федункив объяснила, почему в юморе больше мужчин, чем женщин. Она считает, что женщины ничуть не уступают противоположному полу на этом поприще.

Сериалы Кино Актеры
03 апреля 2024, 12:00
Путина попросили лишить Киркорова звания народного артиста
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Руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин осудил певца Филиппа Киркорова за «недостойное поведение». Общественник в своем Telegram-канале сообщил, что направит письмо президенту России Владимиру Путину с требованием лишить музыканта звания народного артиста.

«По Киркорову все готово, сегодня отправляем на имя президента России Владимира Путина нашу петицию. Она набрала больше 100 тысяч подписей на лишение звания народного артиста России», - уточнил он.

Общественник поблагодарил всех участников сбора подписей. Он назвал это кропотливой и большой работой.

«Надеюсь, ее не обесценят и голоса граждан России будут учтены и услышаны», - написал он.

Бородин пообещал обратиться ко всем депутатам Госдумы, членам Совета Федерации и членам общественной палаты в случае, если ответ по Киркорову придет отрицательный.

«Думаю, их мнение услышать тоже нужно, ну Киркорову это будет пример, как нужно вести себя в нашем обществе», - заключил он.

Ранее Бородин сообщил, что Генпрокуратура России направила в Минюст запрос о признании певицы Аллы Пугачевой иноагентом. Он пояснил, что в отношении нее началась проверка.

Филипп Киркоров Владимир Путин Шоу-бизнес
03 апреля 2024, 11:39
«Внешность — это не главное». Лепс рассказал, какие женщины его привлекают
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Народный артист России Григорий Лепс назвал черты женщин, которые имеют все шансы покорить его сердце. В беседе с 5-tv.ru он признался, что ценит честность, порядочность и доброту.

«Меня всегда привлекало, что в женщинах, что в мужчинах, честность, порядочность, доброта», - сказал артист.

Певец заявил, что раньше у него было представление об идеальной женщине, а теперь его нет. Лепс оставил в секрете описание девушки своей мечты, но отметил, что на внешность смотрит, но это не главное. По его словам, избранница должна быть нормальным человеком, с которым удастся создать семью.

Артист добавил, что его не смущает алчность девушек. На вопрос, можно ли считать женщину порядочной, если она жаждет выгоды от мужчины, Лепс ответил риторически.

«Мне нужны деньги! Как вы считаете, я честный и порядочный человек?» - спросил он.

Недавно Лепс расстался с 20-летней возлюбленной. По его словам, он отдыхает от отношений.

Семья Шоу-бизнес
03 апреля 2024, 11:34
Состояние певицы Тейлор Свифт превысило миллиард долларов
Global Look Press
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Американская певица Тейлор Свифт вошла в список самых богатых людей планеты по версии журнала Forbes. Состояние 34-летней артистки оценили в 1,1 миллиарда долларов, сообщило издание.

Forbes отметило Свифт как «самого выдающегося новичка» в списке благодаря успеху ее тура Eras, охватившему пять континентов. Доход от него превысил миллиард долларов. Свифт стала первой исполнительницей, сумевшей заработать миллиард долларов исключительно на своих песнях и выступлениях.

Однако в списке Forbes она не возглавила рейтинг, уступив лидерство Джорджу Лукасу, создателю франшизы «Звездные войны». Режиссер Стивен Спилберг оказался на втором месте, а третью позицию занял баскетболист Майкл Джордан.

В феврале Тейлор Свифт получила «Грэмми» за лучший альбом года. Награды удостоилась ее пластинка Midnights.

Рейтинги Forbes Деньги Тейлор Свифт
03 апреля 2024, 10:58
Блогер Карина Кросс потеряла миллионы рублей на своем бренде косметики
Global Look Press
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Блогер Карина Кросс (Карина Лазарьянц) в 2023 году потеряла более 12 миллионов рублей на своем бренде косметики. Продажи средств для ухода от ее компании рухнули на 90%, сообщил Telegram-канал Shot.

Фирма ООО «КРОСС КОСМЕТИК» была основана в 2021 году. Отличительной чертой бренда стали необычные каламбурные названия для товаров, например, шампунь «Смойся», гель для душа «Твой гелик» или крем-маска для лица «Богиня маскировки». За первый год работы выручка составила 14 миллионов рублей, что позволило блогеру выйти на чистую прибыль в размере миллиона рублей.

Однако дальше в бизнесе начались проблемы. В 2023 году выручка от продаж упала до 1,8 миллиона рублей, а компания закрыла год с убытком в 1,3 миллиона рублей.

Ранее певец Сергей Лазарев подал заявку на регистрацию своего имени в качестве бренда. Он сможет выпускать и продавать под ним канцтовары, обувь и женское белье.

Блогеры Бизнес Косметика

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