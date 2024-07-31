Федор Конюхов 20 дней дрейфовал на льдине около Северного полюса

Конюхов поднялся на станцию 9 июля в 16:30, когда она находилась в западном полушарии. Он взял курс на юго-восток, пересек нулевой меридиан и оказался в восточном полушарии. Самой южной точки маршрута дрейфующая полярная станция СП-24 достигла 23 июля, после чего стартовал финальный этап путешествия в северо-восточном направлении.

Путешественник провел на льдине 20 дней 22 часа и 45 минут, за которые преодолел 239 километров. Он установил мировой рекорд нахождения на одиночной исследовательской полярной станции в районе Северного полюса по пройденному расстоянию и продолжительности нахождения.

В 2023 году Конюхов анонсировал путешествие в высоких широтах Северного полюса на двухместном мотопараплане. Он планировал пролететь более 600 километров.