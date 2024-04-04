04 апреля 2024, 18:38

Федор Бондарчук рассказал, почему боится Константина Хабенского

Global Look Press
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Режиссер Федор Бондарчук рассказал, почему побаивается актера и худрука МХТ имени Чехова Константина Хабенского. Он поделился впечатлениями от работы с ним во время встречи с актерами и создателями фильма «Сто лет тому вперед» в павильоне «Россия» на ВДНХ, сообщило издание «АиФ».

Выяснилось, что юные актеры испытывали особую трепетность и нервозность из-за работы с Хабенским, видя в нем непревзойденного мастера своего дела. Бондарчук согласился с ними и поделился личным опытом взаимодействия с Хабенским.

«Константин Юрьевич - это памятник. Я вас понимаю. Я его сам боюсь», - заявил продюсер.

Он рассказал о том, как они снимали фильм «В движении». Бондарчук был продюсером, Филипп Янковский - режиссером, а Хабенский играл главную роль. В одной из сцен Бондарчук и Хабенский должны были бороться, и вдруг в актере стала заметна мощная сила.

«И вот мы подготовились, начали, скрутились и… меня как вышибло его энергией! Я как отлетел к стенке от Хабенского!» - поделился Бондарчук.

Этот опыт произвел на молодого Бондарчука сильное впечатление и снизил градус его самоуверенности.

«И тогда я ему это сказал: „Кость, я был высокомерен. Спасибо тебе за партнерство“. И это был щелчок мне по носу в самом начале моей карьеры», - отметил он.

Сам Хабенский объяснил, почему актер должен иметь образование. По его мнению, артисту крайне сложно реализовать свой потенциал и достичь успеха без знаний.

Кино Режиссер Фильмы Актеры
04 апреля 2024, 18:31
«Потрясли ее грустные глаза». Цой — о переживаниях Лолиты после бойкота на ТВ
Global Look Press
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Певица Лолита Милявская сильно переживает из-за бойкота на российском телевидении. Ее коллега в беседе с «Московским комсомольцем» рассказала, что эмоциональный фон артистки бывает на пределе.

«Тут уже надо призадуматься, не навредит ли вся эта ситуация ее здоровью. При нашей недавней встрече меня потрясли ее грустные глаза. В них было столько боли! Для нее сцена - как вода для цветка. Лолита не выступает уже четвертый месяц. Таких пауз у нее еще не было», - отметила Цой.

Она пояснила, что за все отмененные концерты Лолите пришлось платить неустойки группе и прокатчикам, понеся тем самым большие убытки.

По словам певицы, моральное состояние Милявской усугубляет неизвестность, так как неясно, когда она сможет возобновить музыкальную деятельность. Лолита - единственный кормилец в семье, она переживает за дочь и 80-летнюю маму, уточнила Цой.

Певица добавила, что по-прежнему с любовью относится к коллеге и всегда поддерживает с ней связь.

«Считаю ее крепким, профессиональным артистом и хорошим, по-настоящему порядочным человеком», - заявила Цой.

На днях Лолита рассказала о пропаже голоса из-за климакса. По словам артистки, из-за этого она ушла в себя на два года.

Концерты Музыка Лолита Милявская
04 апреля 2024, 17:56
Гоша Куценко задолжал судебным приставам сотни тысяч рублей
РИА «Новости»
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Актер Гоша Куценко задолжал судебным приставам 700 тысяч рублей. Об этом сообщил Telegram-канал «Звездач».

По данным Черемушкинского районного суда, сумму долга составила 693 тысячи 207 рублей 37 копеек. Задолженность на актере висит еще с 2014 года. Тогда Куценко стал участником дорожно-транспортного происшествия. Хотя в аварии ни сам актер, ни виновник инцидента не получили серьезных повреждений, от Куценко потребовали возмещения затрат на ремонт автомобиля.

Несмотря на большой срок, прошедший с момента ДТП, судебные приставы до сих пор ожидают от актера выплаты суммы.

Ранее стало известно, что режиссер скандального сериала «Монастырь» Александр Молочников задолжал банку полмиллиона рублей. Вероятно, эти средства понадобились ему на первое время после переезда в Соединенные Штаты.

Долги Актеры
04 апреля 2024, 17:14
Арабские инвесторы прифотошопили российской гимнастке лицо Бузовой
Global Look Press
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В аккаунтах дубайской студии растяжки в соцсетях российской гимнастке Самире Мустафаевой вставили лицо телеведущей Ольги Бузовой. Она осталась крайне недовольна и пообещала подать в суд, сообщил Telegram-канал Shot.

По информации канала, Мустафаева планировала открыть филиал своей студии по стретчингу SMSTRETCHING в Дубае и уже привлекла инвесторов из ОАЭ для этого проекта. Для продвижения новой студии запустили социальные сети, на фото в них она появилась вместе с другими гимнастками. Однако инвесторы внезапно решили отказаться от сотрудничества со спортсменкой, разорвав партнерство без предупреждения.

Когда Мустафаева потребовала удалить все ее фотографии, инвесторы пошли на хитрость. Ее лицо в фоторедакторе заменили на лицо Бузовой. Гимнастка пообещала подать в суд.

Ранее Супруга наследника британского престола принца Уильяма Кейт Миддлтон извинилась за редактирование семейной фотографии , которая попала в новостные агентства.

Ольга Бузова Спортсмены Суд Соцсети ОАЭ Дубай
04 апреля 2024, 16:26
Суд дочерей за права на работы отца подкосил здоровье Федосеевой-Шукшиной
РИА «Новости»
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Сестры Мария и Ольга Шукшины делят авторские права на работы отца через суд. Их мать, актриса Лидия Федосеева-Шукшина, 4 апреля не смогла прийти в зал заседания из-за плохого самочувствия, сообщил «Московский комсомолец».

«На нервной почве Лидия Николаевна разболелась и сегодня в суд не смогла приехать. В связи с чем процессуальную позицию, отзыв изложит несколько позже. Да и в роли ответчика ей бывать не очень приятно. Обычно мы - истцы, и побеждаем в делах», - рассказала журналистам адвокат Юлия Вербицкая-Линник.

По данным издания, в Таганском районном суде начали рассматривать дело Марии и Ольги Шукшиных об авторских правах на произведения их отца.

Несколько лет назад все права на наследие кинорежиссера Василия Шукшина Федосеева-Шукшина передала Маше. Ольга, будучи родной дочерью писателя, сочла, что ее интересы нарушили и подала в суд иск к Марии.

Защита пояснила, что Федосеева-Шукшина согласна с тем, что наследие отца должно быть поделено поровну между сестрами. Актриса также уверена, что в квартире на улице Бочкова необходимо создать музей в память о режиссере. Она попросила дочек исполнить свой наказ и помириться.

В начале года квартиру актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной в Хельсинках планировали выставить на торги из-за долгов по «коммуналке». По словам ее внучки Анны Трегубенко, задолженность составила 100 тысяч рублей.

Суд Лидия Федосеева-Шукшина

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