Фанаты сняли похудевшую Пугачеву в ресторане на Кипре

Ранее модель Анна Калашникова рассказала об опасной диете певицы Пугачевой. По словам девушки, примадонна сидела на препарате «Оземпик». Причем сама она этого не скрывает и открыто признается, что ее секрет стройности - таблетки от диабета.

* Признан иностранным агентом на территории России.

Певица позировала на фото в элегантном костюме с серым пиджаком и дополнила свой образ модными очками на цепочке. Пугачева сделала эффектный гладкий шиньон с локонами на концах, а часть волос собрала на макушке.

«Легенда, Звезда, Эпоха. Таких как Вы больше нет и не будет. Вы у нас такая одна!», - подписала автор снимка с примадонной дизайнер Юлия Малахова.