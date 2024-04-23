23 апреля 2024, 15:03

Фанаты сняли похудевшую Пугачеву в ресторане на Кипре

РИА «Новости»
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Фанаты заметили похудевшую певицу Аллу Пугачеву вместе с супругом шоуменом Максимом Галкиным* в одном из ресторанов на Кипре. На опубликованном в социальных сетях снимке видно, что артистка стала заметно стройнее и обновила наряд и прическу.

Ранее модель Анна Калашникова рассказала об опасной диете певицы Пугачевой. По словам девушки, примадонна сидела на препарате «Оземпик». Причем сама она этого не скрывает и открыто признается, что ее секрет стройности - таблетки от диабета.

* Признан иностранным агентом на территории России.

Певица позировала на фото в элегантном костюме с серым пиджаком и дополнила свой образ модными очками на цепочке. Пугачева сделала эффектный гладкий шиньон с локонами на концах, а часть волос собрала на макушке.

«Легенда, Звезда, Эпоха. Таких как Вы больше нет и не будет. Вы у нас такая одна!», - подписала автор снимка с примадонной дизайнер Юлия Малахова.

Фото Фанаты Соцсети Алла Пугачева Рестораны Шоу-бизнес
23 апреля 2024, 14:04
Дружба с иноагентами закрыла внуку Пугачевой дорогу в Россию
РИА «Новости»
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Поклонники Никиты Преснякова пришли к выводу, что внук певицы Аллы Пугачевой сделал все возможное, чтобы больше не вернуться в Россию. Об этом сообщило издание «Комсомольская правда».

Пресняков поселился в Соединенных Штатах Америки и стал открыто выражать поддержку публичным личностям, критически настроенным в отношении России. По мнению издания, это сделает возвращение на Родину для него затруднительным.

Старший сын Кристины Орбакайте, не скрывает своих связей с лицами, признанными в России иностранными агентами, и стремится построить карьеру в Америке. Он снимает клипы под псевдонтмом Ник Прес.

Вместе со своей супругой Аленой Красновой он проживает в США. Источник его дохода неизвестен. По данным «КП», бизнес Красновой, открытый в России, приносит в семейный бюджет около 10 миллионов рублей ежегодно.

Недавно внук Пугачевой захотел покорить США каверами на старые хиты. Он разработал специальную программу для Rain Nightclub в Лас-Вегасе в преддверии Международного женского дня.

Россия Бизнес Иноагенты Шоу-бизнес
23 апреля 2024, 13:18
Любимого кота Куклачева не пустили к нему в палату
РИА «Новости»
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К дрессировщику Юрию Куклачеву в палату не пустили его любимого кота Матроскина. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Цирковой артист лежит в больнице из-за проблем с сердцем. Сын Куклачева рассказал, что родственники хотели сделать отцу сюрприз и привезли в больницу его любимца - восьмилетнего кота Матроскина. Однако медицинский персонал пушистого посетителя в палату не пустил.

Матроскина дрессировщик подобрал на улице в Тульской области и сделал цирковым артистом.

Сейчас Куклачев проходит реабилитацию и идет на поправку после перенесенного инфаркта и операции, длившейся больше трех часов. Его состояние стабильно, однако артист быстро утомляется и скучает по своим животным.

Куклачева госпитализировали прямо с юбилейного концерта в «Вегас Холле». По версии его сына, отец «переусердствовал» и «выдал все эмоции».

Больницы Коты Животные
23 апреля 2024, 13:03
Юмористка Приходько пожаловалась на тяжелые условия работы в эмиграции
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Юмористка Ирина Приходько, переехавшая за границу, столкнулась со сложностями работы в условиях эмиграции. О них она рассказала в интервью блогеру Соне Шац на YouTube-канале.

Приходько призналась, что столкнулась с рядом проблем, одной из которых стало отсутствие стабильности.

«Есть, может быть, финансовая драма какая-то. Потому как там (в России - прим. ред.) бы было все стабильно, круто и понятно. И понятно, в какой системе ты двигаешься. Здесь, да, тяжело», - отметила юмористка.

Широкую известность Приходько принесло участие в таких телепроектах как «Открытый микрофон» и «Stand Up на ТНТ». Сейчас юмористка проживает в Испании, адаптируясь к новой жизни и профессиональной деятельности в эмиграции.

Ранее продюсер Иосиф Пригожин объяснил, почему они с певицей Валерией не уехали из России. Он уточнил, что никогда не задумывался об отъезде.

Работа Интервью Шоу-бизнес
23 апреля 2024, 11:55
«Голой на сцену не выходит». Лолита вернулась на телевидение после бойкота
РИА «Новости»
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Певица Лолита Милявская вернулась на телевидение после долгого бойкота из-за «голой» вечеринки. Она выступит в роли ведущей нового музыкального шоу «ВИА Суперстар!». Об этом сообщило издание «Московский комсомолец».

В состав жюри программы вошли известные личности шоу-бизнеса: Сергей Соседов, Наташа Королева, Стас Пьеха и Лера Кудрявцева. Ведущими станут Вадим Такменев и Лолита Милявская.

«Лолиту вернули на ТВ. Лолита - это очень сильный человек, и сломить ее не смогут никакие плутовки. Она ни перед кем не провинилась, она не нарушала никаких законов», - заявил Соседов.

Коллеги Милявской достаточно позитивно отреагировали на работу с опальной артисткой. Ее участие в мероприятии, организованном блогером Анастасией Ивлеевой, их не смущает.

«Лола это Лола! Какой была - такой и осталась. Не вижу необходимости менять ей имидж. Уверяю вас, голой она на сцену не выходит», - поделился солист культовой в 90-х группы «Форум» Сергей Рогожин.

Милявская вернется к корпоративам на майских праздниках по повышенному гонорару. Теперь за выступление она будет просить пять миллионов рублей.

Лолита Милявская Телевидение Шоу-бизнес

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