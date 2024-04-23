Фанаты сняли похудевшую Пугачеву в ресторане на Кипре
Фанаты заметили похудевшую певицу Аллу Пугачеву вместе с супругом шоуменом Максимом Галкиным* в одном из ресторанов на Кипре. На опубликованном в социальных сетях снимке видно, что артистка стала заметно стройнее и обновила наряд и прическу.
Ранее модель Анна Калашникова рассказала об опасной диете певицы Пугачевой. По словам девушки, примадонна сидела на препарате «Оземпик». Причем сама она этого не скрывает и открыто признается, что ее секрет стройности - таблетки от диабета.
* Признан иностранным агентом на территории России.
Певица позировала на фото в элегантном костюме с серым пиджаком и дополнила свой образ модными очками на цепочке. Пугачева сделала эффектный гладкий шиньон с локонами на концах, а часть волос собрала на макушке.
«Легенда, Звезда, Эпоха. Таких как Вы больше нет и не будет. Вы у нас такая одна!», - подписала автор снимка с примадонной дизайнер Юлия Малахова.