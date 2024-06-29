Фанаты Киркорова ополчились на его дочь за безобразное поведение в дубайской школе

Девочка решила сделать тройное сальто в столовой, пока ее подруга снимала все на видео. На замечания окружающих дочь Киркорова не реагировала.

«Сегодня мы будем крутить три завитушки перед вот этой красивой женщиной! Погнали», - сказала на видео Алла-Виктория.

На кадрах видно, как она подошла к поручню около стенда с едой и воспользовалась им как турником. Первый трюк прошел без происшествий, а на втором она все-таки задела прилавок и оттуда что-то упало. Несмотря на это, девочка решилась и на третью «завитушку». На фоне было слышно, как кто-то обратился к ней осуждающим тоном.

Пользователи сети раскритиковали поступок маленькой Киркоровой. По их мнению, она забыла о всяких приличиях и ведет себя некультурно.

Ранее Киркоров пожаловался на характер своих детей. По его словам, они непростые, но очень талантливые.