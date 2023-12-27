27 декабря 2023, 22:07

Фадеев решил исключить Наталью Ионову из проекта «Глюк’oZa» после «голой» вечеринки

РИА «Новости»
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Продюсер Максим Фадеев решил перезапустить проект «Глюк’oZa» и исключить оттуда солистку Наталью Чистякову-Ионову. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram*.

Такие меры Фадеев принял из-за участия певицы в «голой» вечеринке, которую устроила телеведущая Анастасия Ивлеева. По мнению продюсера, Наталья дискредитирует первоначальную идею проекта своими последними музыкальными материалами и появлением на сомнительных мероприятиях.

«Этот проект (Глюк’oZa - прим. ред.) создавался для детей, и мне кажется, она выросла уже из этого образа. Кроме этого, больше не хочу, чтобы меня как музыканта ассоциировали с этим артистом», - заявил он.

Ранее депутат Госдумы VII созыва Елена Драпеко в беседе с «360» призвала привлечь Ивлееву к уголовной ответственности за продажу билетов на «голую» вечеринку. По ее словам, телеведущую не стоит прощать, потому что она не раскаялась, а испугалась потерять доход.

* Instagram - соцсеть принадлежит признанной в России экстремистской организации Meta и запрещена.

Скандалы Анастасия Ивлеева
27 декабря 2023, 22:30
Официальный сайт Филиппа Киркорова заблокировал провайдер
РИА «Новости»
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Официальный сайт артиста Филиппа Киркорова заблокировал провайдер. Адрес kirkorov.ru выдает ошибку 4030, еще вчера он был доступен.

Король эстрады попал в скандальную историю и подвергся критике общественности, став участником вечеринки Анастасии Ивлеевой, на которой гости дефилировали в полуголом виде.

Киркоров записал видеообращение , в которой признался, что безответственно отнесся к вечеринке, назвал случившееся своей оплошностью, и заверил, что заглянул на мероприятие «на пять минут». Он выразил надежду, что эта ошибка не станет причиной ограничения его деятельности. Однако телеканалы объявили звезде бойкот и вычеркнули его из новогодних шоу.

Согласно информации поставщика услуг, причину блокировки направили владельцу домена на электронную почту. Пользователям предложили «зайти позднее».

Филипп Киркоров Блокировки Анастасия Ивлеева
27 декабря 2023, 22:04
Телеканал «Краснодар» исключил Лолиту и Билана из новогодних эфиров после «голой» вечеринки
РИА «Новости»
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Телеканал и радио «Краснодар» исключили певцов Диму Билана и Лолиту Милявскую из новогодних эфиров после скандальной «голой» вечеринки телеведущей Анастасии Ивлеевой. Об этом заявил генеральный директор канала Максим Жмутский, его слова опубликовали в Telegram-канале компании.

«Кто бы там как не извинялся, но видеть их у нас на телеканале в эти праздничные дни желания никакого нет. Думаю, и наши телезрители будут в этом солидарны», - заявил он.

Ранее член Общественной палаты России Екатерина Мизулина заявила, что Федеральная налоговая служба начала проверку Ивлеевой на выполнение налоговых обязательств. По ее словам, в случае нарушений телеведущей грозит уголовное дело.

Позже Telegram-канал Mash сообщил, что Анастасия задолжала ФНС 137 миллионов рублей за период с 2020 по 2022 год. По данным журналистов, сначала ее долг составил более 150 миллионов рублей, из которых звезда выплатила только 13 миллионов.

Скандалы Лолита Милявская Анастасия Ивлеева
27 декабря 2023, 17:23
Стала известна возможная причина смерти основателя «Смысловых галлюцинаций»
Freepik
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Один из основателей екатеринбургской рок-группы «Смысловые галлюцинации» Александр Колбасов болел диабетом. Об этом сообщила «360» бывшая коллега музыканта Анна Старостина.

Женщина работала с гитаристом в студии «Заводной апельсин». По словам Старостиной, это было очень давно, а студии не существует уже около трех лет.

«Он у меня в проекте играл, но в последнее время [был] диабет», - сказала собеседница «360».

О смерти Колбасова сообщил сайту E1.Ru коллега и друг музыканта Павел Здравомыслов. По его словам, в последнее время гитарист серьезно болел и лечился в больнице. Основатель екатеринбургской рок-группы недавно выписался и незадолго до смерти успел отыграть пару небольших концертов.

Колбасов играл в «Смысловых галлюцинациях» с 1989 по 1993 годы. Музыкант ушел из жизни в 50 лет. У него остались супруга и несовершеннолетний сын.

Россия Музыка
27 декабря 2023, 16:57
Скончался один из основателей группы «Смысловые галлюцинации»
Freepik
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Один из основателей рок-группы «Смысловые галлюцинации», гитарист Александр Колбасов ушел из жизни. Об этом сообщил сайту E1.Ru коллега и друг музыканта Павел Здравомыслов.

Колбасову было 50 лет. По словам Здравомыслова, гитарист тяжело болел, лежал в больнице и только недавно выписался.

«Даже успел сыграть пару небольших концертов, и вот так все случилось», - отметил друг музыканта.

У основателя «Смысловых галлюцинаций» остались жена и несовершеннолетний сын. Семья объявила материальные сборы.

Сообщение о смерти Колбасова также появилось во «ВКонтакте» на странице другого экс-участника рок-группы - Владимира Бурдина.

«Вчера умер Саша Колбасов - друг и соратник Владимира Бурдина, гитарист, басист и автор песен „Глюков“, а также участник многочисленных сайд-проектов», - указали авторы публикации.

«Смысловые галлюцинации» - екатеринбургская группа, созданная в 1989 году. Колбасов играл в рок-коллективе на гитаре с момента основания до 1993 года.

Россия Музыка

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