08 августа 2024, 16:44

Евгения Петросяна заподозрили в измене

РИА «Новости»
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Пятая жена юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова рассказала, что жила с будущим мужем задолго до того, как он развелся с артисткой эстрады Еленой Степаненко. Об этом молодая супруга разоткровенничалась во время интервью стилисту и блогеру Ксении Князевой на ее YouTube-канале.

«А как прожить 12 лет с творческим человеком, который в принципе всего себя отдает работе, с известным человеком, на котором огромный груз ответственности, без чувств?», - заявила Брухунова.

При этом Петросян и Степаненко официально развелись только в 2018 году - почти шесть лет назад. Этот факт позволил пользователям Сети упрекнуть юмориста в измене, поскольку получается, что юморист закрутил роман с будущей женой еще будучи в браке.

По словам Брухуновой, Петросян признался ей, что понял, что такое настоящая семья, после рождения их сына Вагана. Супруга юмориста добавила, что счастлива иметь к этому непосредственное отношение.

Ранее Брухунова поразила поклонников фотографией в купальнике. Она вместе с детьми проводит летний отдых в Сочи.

Дети Семья Отношения Евгений Петросян Елена Степаненко Шоу-бизнес
08 августа 2024, 16:51
«Вас не спрашивала». Брежнева остро отреагировала на просьбу петь на украинском
РИА «Новости»
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Украинской исполнительнице Вере Брежневой не понравилось предложение подписчицы полностью перейти на украинский язык. В социальной сети Instagram* она резко отреагировала на эту просьбу.

На днях артистка опубликовала анонс предстоящего концерта, в котором включены также песни ее бывшего мужа Константина Меладзе.

Одна из поклонниц спросила у Брежневой, почему она до сих пор поет на русском языке.

«Давайте только на украинском песни будете петь. Забыть надо то, что было, вы теперь совсем другая», - заявила она.

Певица возмутилась и потребовала не лезть в ее жизнь с непрошеными рекомендациями.

«А давайте вы станете перед зеркалом и дадите себе советы. Я вроде бы у вас не спрашивала», - ответила Брежнева.

Недавно шоумен Денис Сорокин рассказал журналистам, что Брежнева, покинув Россию, осталась ни с чем. По его словам, у артистки больше нет ни концертов, ни корпоративов.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

Концерты Вера Брежнева Шоу-бизнес
08 августа 2024, 16:12
«Мне жаль, прости меня». Натали презентовала первую песню после смерти мужа
Global Look Press
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Поп-исполнительница Наталья Рудина, известная как Натали, выпустила новую композицию «Хоопонопоно», посвященную ее покойному супругу Александру. Видеоклип с премьерой песни артистка разместила в социальной сети Instagram*.

«Я люблю тебя, мне жаль, прости меня. Я так благодарю тебя, благодарю тебя», - говорится в тексте композиции.

Поклонники высоко оценили релиз, назвав его «Суперхитом».

«Шикарно, песня хорошая и визуально очень красивый клип», «Хит! С возвращением, мы по вам соскучились», «Классный трек, с глубоким смыслом, хотя и танцевальный», - написали фанаты.

Один из подписчиков артистки объяснил, что Хоопонопоно является древней гавайской практикой прощения. Ее главная идея - принять ответственность за все происходящее в жизни.

Муж Натали свел счеты с жизнью в июле прошлого года. Его тело нашли на козырьке дома в Москве.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

Музыкальные клипы Концерты Музыка Шоу-бизнес
08 августа 2024, 16:08
Елизавета Арзамасова во второй раз стала мамой
Global Look Press
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Звезда сериала «Папины дочки» Елизавета Арзамасова во второй раз стала мамой. Радостной новостью она поделилась на своей странице в социальной сети Instagram*.

Актриса опубликовала снимок из больничный палаты.

«Сегодня счастья стало больше!» - подписала фотографию она.

Арзамасова уже несколько лет состоит в браке с фигуристом Ильей Авербухом. Супруги уже воспитывают сына, которому дали имя Лев.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

Дети Семья Брак Актеры Илья Авербух
08 августа 2024, 14:15
«Самое дорогое расставание». Развод Аффлека и Лопес обойдется в круглую сумму
Global Look Press
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Актер Бен Аффлек и певица Дженнифер Лопес потеряют на своем разводе миллионы долларов. Об этом журналистам Page Six сообщил информированный источник.

По его словам, развод артистов станет «самым дорогим расставанием в истории». Они уже вышли на заключительный этап многомиллионного бракоразводного процесса.

Авторы статьи уточнили, что 50% от этого бюджета приходится на дорогую свадьбу, которую пара отметила два года назад.

Источник отметил, что трехдневная торжественная церемония обошлась супругам как минимум в восемь миллионов долларов.

«Они поддались моменту. Дженнифер мечтала об этой свадьбе - о платьях, друзьях, обо всех этих атрибутах и ​​украшениях - десятилетиями», - пояснил он.

Собеседник издания считает, что актеры не смогли смириться с тем, что в 2003 году у них сорвалась свадьба, и решили наверстать упущенное, устроив пышный праздник в честь бракосочетания.

«Они перевернули страницу всех незаконченных дел 20-летней давности. Они довели все до конца - и теперь они точно знают, что не созданы для долгого пути», - заключил он.

Предположительно, Аффлек и Лопес публично расскажут о разводе уже в августе. На сердце актера уже претендует актриса Дженнифер Энистон. Источник из окружения артистов заявил, что она «немного влюблена» в своего коллегу.

Громкие разводы Актеры Дженнифер Лопес

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