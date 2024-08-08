Евгения Петросяна заподозрили в измене

«А как прожить 12 лет с творческим человеком, который в принципе всего себя отдает работе, с известным человеком, на котором огромный груз ответственности, без чувств?», - заявила Брухунова.

При этом Петросян и Степаненко официально развелись только в 2018 году - почти шесть лет назад. Этот факт позволил пользователям Сети упрекнуть юмориста в измене, поскольку получается, что юморист закрутил роман с будущей женой еще будучи в браке.

По словам Брухуновой, Петросян признался ей, что понял, что такое настоящая семья, после рождения их сына Вагана. Супруга юмориста добавила, что счастлива иметь к этому непосредственное отношение.

Ранее Брухунова поразила поклонников фотографией в купальнике. Она вместе с детьми проводит летний отдых в Сочи.