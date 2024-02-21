Евгений Петросян заявил, что травма руки не помешает его сольному концерту

«Шел по улице, споткнулся, упал, гипс. Ничего оригинального, ничего нового.<…> Я очень рад, что хотя бы не на банановой шкурке споткнулся, потому что так совсем было бы обидно», - пошутил Петросян.

Артист отметил, что сейчас «все заживает». Он заявил, что гипс не помешает ему провести большой сольный концерт на 2,5 часа, который запланирован на 2 марта. Петросян выразил надежду, что зрители простят, что он будет выступать с согнутой рукой. Концерт «60 лет на эстраде» пойдет в «Москонцерт холле».

Петросян получил травму предплечья со смещением 12 февраля во время прогулки по городу. Артиста прооперировали и наложили гипс.