21 февраля 2024, 21:34

Евгений Петросян заявил, что травма руки не помешает его сольному концерту

РИА «Новости»
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Народный артист Евгений Петросян получил травму руки, но это не помешает проведению сольного концерта. Об этом юморист рассказал в своем Telegram-канале.

«Шел по улице, споткнулся, упал, гипс. Ничего оригинального, ничего нового.<…> Я очень рад, что хотя бы не на банановой шкурке споткнулся, потому что так совсем было бы обидно», - пошутил Петросян.

Артист отметил, что сейчас «все заживает». Он заявил, что гипс не помешает ему провести большой сольный концерт на 2,5 часа, который запланирован на 2 марта. Петросян выразил надежду, что зрители простят, что он будет выступать с согнутой рукой. Концерт «60 лет на эстраде» пойдет в «Москонцерт холле».

Петросян получил травму предплечья со смещением 12 февраля во время прогулки по городу. Артиста прооперировали и наложили гипс.

Концерты Евгений Петросян
21 февраля 2024, 07:58
Данила Козловский уехал в США
РИА «Новости»
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Актер Данила Козловский поделился в соцсетях кадрами с американского пляжа. Судя по фотографиям, он проводит время на морском побережье с дочерью Одой-Валентиной, которая живет с матерью в Нью-Йорке. Девочке 20 февраля исполнилось четыре года.

Дочь Козловского живет со своей матерью, моделью Ольгой Зуевой. Актер расстался с ней практически сразу после рождения ребенка и видит дочь максимум несколько раз в год.

Кроме прогулки по пляжу, на фото попал момент разбора подарков. Девочка тут же надела розовое платье и шубку. Кстати, лица Оды-Валентины не видно ни на одном кадре, а на том, что снят на пляже, она закрывается розовой панамкой.

Пользователи соцсетей адресовали девочке добрые пожелания: «сиять ярче звезд», «расти самой счастливой» и здоровой.

В декабре стало известно, что в 2024 году Данила Козловский планирует совершить гастроли по Европе с авторским спектаклем. Как обозначили в афише, это будет «личная история, рассказанная и спетая от первого лица».

США Дети Актеры
21 февраля 2024, 02:09
Скончался режиссер мультфильма «Очень синяя борода» Владимир Самсонов
Freepik
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Режиссер мультфильма «Очень синяя борода» Владимир Самсонов скончался на 88-м году жизни. Об этом в Telegram-канале сообщил шеф-редактор киностудии «Союзмультфильм» Сергей Капков.

«Он был одним из тех, кто в 1980-е годы создавал оформление советскому телевидению и снял множество межпрограммных анимационных роликов. Причем первым применил редкую технику - живопись на стекле», - написал Капков.

Шеф-редактор отметил, что Самсонов получил наибольшую популярность за работу над мультфильмом «Очень синяя борода», где песни исполняли Михаил Боярский, Олег Анофриев, Лариса Долина. Свои первые работы Самсонов снимал на «Союзмультфильме».

Капков рассказал, что Самсонов последние годы жил в дачном поселке под Раменском. Режиссер сильно нуждался и серьезно болел последние 20 лет. Ему помогали родственники и Благотворительный фонд поддержки анимации.

Актер театра, кино, сериалов и «мыльных опер» Жозе Пинту скончался спустя месяц после своего 95-летия. Он был известен по сериалу «Санта-Барбара».

Сериалы Режиссер Союзмультфильм
21 февраля 2024, 01:52
Раздвинула ноги и перевернулась. В Сети завирусилось видео с падением Мадонны на сцене
Freepik
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Певица Мадонна упала на сцене на концерте в Сиэтле. Видео с конфузом попало в Сеть, его опубликовал RT в Telegram-канале.

На кадрах видно, что 65-летняя артистка сидела на стуле. По задумке хореографа один из танцоров должен был передвинуть его вместе со звездой. Мужчина на высоких каблуках, в кружевных шортах и капроновых колготках с дырками начал перемещать предмет мебели, но оступился из-за неудобной обуви.

В итоге танцор повалился вниз, а вместе с ним и поющая артистка. Когда Мадонна оказалась на полу, то широко раздвинула ноги, а потом перевернулась на живот. Она лежала какое-то время и вопросительно смотрела на подтанцовку. В конце певица не смогла сдержать смеха, другой танцор в высоких кожаных ботфортах помог ей подняться.

Еще в прошлом году участник украинской музыкальной группы Quest Pistols Антон Савлепов упал на зрителей во время концерта в кишиневском ночном клубе. Певец встал на колено у края сцены, но не сохранил равновесие

Концерты Видео
21 февраля 2024, 01:48
Пугачева оказалась «мыльным пузырем», заявил актер Борис Галкин
РИА «Новости»
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Певица Алла Пугачева, которую считали воистину народной, оказалась «мыльным пузырем». Такое мнение в беседе с «АиФ» высказал заслуженный артист России Борис Галкин.

Сбежавшая из России Пугачева периодически оказывается в центре скандала - то назовет россиян холопами и рабами, то посчитает их завистниками. Актер Борис Галкин считает, что новые шутки Примадонны и ее супруга о «голожопинге» в Европе - это следствие того, что за границей они никогда не заработают столько , сколько получали в России. Артист также прокомментировал слова Пугачевой про «холопов и рабов».

«Так может вести себя только тот, кто из грязи в князи. Настоящий благородный человек так не скажет никогда», - считает актер.

Собеседник издания отметил, что в России Пугачева «никому не нужна», а все разговоры о ней похожи на сплетни и пустой треп.

«Мыльным пузырем оказалась она», - подытожил Борис Галкин.

Скандалы Европа Россия Алла Пугачева Актеры

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