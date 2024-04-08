08 апреля 2024, 11:05

Эвелина Бледанс рассказала о смерти наркозависимой сестры

Global Look Press
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Актриса и певица Эвелина Бледанс сообщила о смерти своей наркозависимой сводной сестры Дианы. О произошедшем с родственницей она рассказала в шоу «Звезды сошлись» на телеканале НТВ.

«Так получилось, что она с какого-то молодого возраста начала позволять себе всякие запрещенные вещи. И это привело к циррозу печени, гепатиту. С этим диагнозом она жила последние десять лет и не берегла себя», - поделилась Бледанс.

Актриса даже дала сестре миллион рублей на необходимые лекарства, однако та отказалась от препаратов, заявив, что ее устраивает нынешней образ жизни. Позже она получила два года колонии за контрабанду запрещенных веществ. Ее выпустили по состоянию здоровью.

«Зачем нужно было эту помощь просить, чтобы я из кожи вон лезла, искала эти таблетки, потом их не пить?», - удивилась артистка.

Она добавила, что узнала о смерти сестры на гастролях. У нее было желание сорваться к семье в Ялту, но решила не подводить коллег. Бледанс оплатила похороны.

Ранее прокуратура утвердила обвинение для заслуженной артистки России Рамили Хисамовой. Ей грозит 25 лет колонии за сбыт наркотиков.

Актриса и певица Эвелина Бледанс сообщила о смерти своей наркозависимой сводной сестры Дианы. О произошедшем с родственницей она рассказала в шоу « Звезды сошлись » на телеканале НТВ.

Наркотики Россия
08 апреля 2024, 09:05
Илону Маску пригрозили штрафом за конфликт с бразильским судьей
Global Look Press
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Владелец соцсети X Илон Маск обвинил судью Верховного суда Бразилии Александра ди Мораеша в нарушении конституции из-за просьб заблокировать некоторые аккаунты. После этого в отношении самого предпринимателя начали расследование, сообщило агентство Reuters.

«X должен воздерживаться от неподчинения любому уже изданному постановлению суда, включая выполнение любой повторной активации профиля, который был заблокирован этим Верховным судом», - заявил судья.

Александр ди Мораеш постановил провести расследование по факту препятствования правосудию. По информации агентства, если X не выполнит постановления суда и не заблокирует аккаунты, соцсеть оштрафуют на 100 тысяч реалов (19 740 долларов) за день «просрочки».

Скандал разгорелся после того, как Илон Маск сообщил о требовании Верховного суда Бразилии заблокировать аккаунты за распространение фейковых новостей во время правления бывшего президента Жаира Болсонару. Бизнесмен обвинил судью в «наглом и неоднократном» нарушении конституции, введении цензуры, угрозах арестовать сотрудников соцсети и заблокировать X в Бразилии.

Жаир Болсонару уехал в США перед инаугурацией Луиса Инасиу Лулы да Силвы. Сторонники экс-президента устроили беспорядки и ворвались в здание Национального конгресса.

Суд Бразилия Twitter Илон Маск Жаир Болсонару
08 апреля 2024, 03:58
Директор Кузьмина прокомментировал слухи о «пьяном» выступлении певца
РИА «Новости»
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Директор певца Владимира Кузьмина назвал «очередной чушью» данные о том, что артист вышел пьяным к зрителям на концерте в Уфе. Об сообщило издание aif.ru.

«Очередная чушь <…> Есть масса видео с этого концерта с положительными отзывами», - заявил директор артиста Александр Сябро.

Как отметили сами поклонники, вечер оказался «очень теплым». Слушатели заняли все места в зале, подпевали кумиру, танцевали под его песни, снимали выступление на камеру и одаривали исполнителя аплодисментами.

«А еще подарили много цветов! Вот она преданность фанатов! Благодарим вас за ваше творчество! Ценим, любим, уважаем и ждем новых встреч», - процитировало слова фанатов издание.

Концерт Кузьмина прошел в Уфе 5 апреля. Некоторые поклонники посчитали, что артист пел медленно и с трудом. Гости заподозрили, что у певца могут быть проблемы со здоровьем.

Фанаты Уфа Концерты
08 апреля 2024, 03:24
Никиту Уфимцева выгнали из шоу «Новая Фабрика звезд»
Freepik
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Участник шоу «Новая Фабрика звезд» Никита Уфимчев больше не будет принимать в нем участие.  Об этом стало известно на шестом отчетном концерте артистов телепрограммы на ТНТ.

До этого проект покинули Лео Канделаки, Александр Малахов, Эстер Горбадей, Аркадий Евтушенко и Настя Ким.

Продолжат радовать зрителей 12 исполнителей.

Ранее сыну шансонье Михаила Круга Александру удалось покорить сердца зрителей на шоу «Новая Фабрика звезд». Он впечатлил публику, спев дуэтом со Стасом Пьехой. Они исполнили песню «Одна звезда» композитора Виктора Дробыша. В социальных сетях фанаты «Новой Фабрики звезд» отметили, что Круг спел лучше Пьехи.

Фанаты Концерты Песни Телевидение
08 апреля 2024, 02:58
«Увидела все по походке». Долина не смогла скрыть, кто выступает в костюме бабочки
РИА «Новости»
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Член жюри шоу «Маска» Филип Киркоров не поверил певице Ларисе Долиной, что она не узнала артиста, который в телепередаче выступает в костюме бабочки.  Поэтому он назвал свою коллегу «врушкой», которую выдают глаза.

Долина приняла участие в качестве приглашенного члена жюри восьмого выпуска программы на телеканале НТВ. Народная артистка России смогла «рассекретить» одного из персонажей по походке, но сделала вид, что не знает, кто это.

«Нет, никого она мне не напомнила», - прокомментировала Долина.

Однако Киркоров не согласился с ней.

«Врушка! Лариса Александровна врушка, напомнила! Я вижу по глазонькам. <…> Она увидела все по походке», - воскликнул он.

Эту ситуацию звезда эстрады объяснил тем, что люди его поколения не умеют врать.

Ранее артиста в костюме кактуса разоблачили в новом выпуске шоу «Маска». Под маской спряталась певица Катя Иванчикова, известная под псевдонимом Lowa.

Филипп Киркоров Россия Телевидение Ток-шоу

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