05 января 2024, 05:40

«Эту мегеру покарал Бог». Разин объяснил проблемы Лолиты после «голой» вечеринки Ивлеевой

РИА «Новости»
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Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин рассказал, почему Лолите так не везет после «голой» вечеринки. В интервью The Voicemag он заявил, что это связано с ее выступлением в «Крокус Сити Холле» на концерте в память о Юрии Шатунове.

Тогда Разин проклял всех, кто выступал на том мероприятии. Он заявил, что всех артистов ждет смерть и болезни, как это было с самими участниками группы «Ласковый май». На том вечере была и Лолита Милявская.

Разин напомнил о своих словах, и теперь заявил, что «проклятье» обошло тех, кто там не присутствовал. Например, Дима Билан, по словам продюсера, «творчески спасся».

Выступление Лолиты вырезали их многих новогодних шоу. Она понесла большие репутационные потери.

«А эту мегеру и проститутку Бог покарал, и она творчески умерла. А это, поверьте, страшнее даже, чем физически», - заявил Разин.

Сама Лолита заявил, что 2023 год был замечательным, несмотря ни на что. По словам исполнительницы, она никуда не собирается уезжать из России. Зато планирует убрать квартиру и привыкает быть домохозяйкой.

Андрей Разин Болезни Концерты Россия Интервью Лолита Милявская
05 января 2024, 04:14
Shaman не стал конфликтовать с Пугачевой и назвал ее поклонницей
РИА «Новости»
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Певец Ярослав Дронов, более известный как Shaman, прокомментировал высказывание Аллы Пугачевой, которая процитировала его фразу десятилетней давности. Молодой исполнитель не стал припоминать певице былые обиды и конфликтовать с ней, сообщило издание «Царьград».

«Когда-то я попросила Ярослава Дронова сказать одну важную фразу, теперь и я ее скажу, хоть меня никто и не просит: „Вы обо мне еще услышите!“» - написала ранее Пугачева.

На это Shaman ответил, что сказал эту фразу 10 лет назад на проекте «Фактор А». Ее тогда произносили все, ведь такими были правила, но у него действительно получилось доказать эти слова.

По словам Дронова, ему припоминают эту фразу даже спустя столько лет. Однако сам он расценивает это как фанатскую любовь. Исполнитель рад, что теперь в рядах его поклонниц прибыло.

Дронов был участником музыкального конкурса «Фактор А» , но одержать там победу ему не удалось. По словам актера Ивана Охлобыстина, в жюри сидела Алла Пугачева, и она поспособствовала тому, чтобы выгнать молодого артиста из проекта.

Алла Пугачева Актеры конкурсы Shaman
05 января 2024, 02:39
Меладзе прервал гастроли из-за госпитализации отца
РИА «Новости»
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Певец Валерий Меладзе отменил все предстоящие концерты из-за тяжелой болезни своего отца Шота. Об этом рассказала журналистка Ксения Собчак в Telegram-канале «Кровавая барыня».

«Все ближайшие концерты Меладзе были отменены из-за тяжелого состояния его отца», - написала она.

По словам Собчак, Шота Меладзе отправили в одну из подмосковных клиник из-за тяжелого течения коронавирусной инфекции. Пожилой мужчина находится без сознания в реанимации Валерий Меладзе сразу же отменил гастроли и прилетел в Россию, чтобы быть рядом со своим отцом.

Ранее стало известно, что выступление вокалиста Валерия Меладзе на новогоднем корпоративе в Москве оценили в 12 миллионов рублей, а его жена и бывшая солистка группы «ВИА Гра» Альбина Джанабаева потребовала 2,5 миллиона. Появление певицы Аллы Пугачевой на празднике стоило 46 миллионов рублей.

Ксения Собчак Валерий Меладзе
05 января 2024, 01:51
Звезда «Сватов» Добронравов признался, что не хотел видеть сыновей артистами
РИА «Новости»
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Популярный актер театра и кино Федор Добронравов в юности освоил профессию слесаря, а позднее просил своих сыновей не выбирать актерский путь. Об этом он рассказал в интервью автору и ведущей спецпроекта «Лана — спрошу!» на Пятом канале Лане Шевченко.

Добронравов рассказал, что сам он был слесарем-сборщиком механосборочных работ и никогда не думал, что сможет стать артистом. При этом он всегда мечтал об актерской карьере, но не предполагал, что его желание может сбыться.

«Наверное, детская мечта была настолько сильна, что вот я сейчас сижу здесь - народный артист. <…> И детей, когда выросли, я тоже попытался отговорить - и Ванюшку, и Витюшку (актеры театра и кино Иван и Виктор Добронравовы - прим. ред.)», - отметил народный артист РФ.

Ранее Федор Добронравов рассказал о том, что в 2018 году перенес инсульт.

По словам актера, с тех пор он радуется каждому прожитому дню. Также артист добавил, что все, чего добился, - «это заслуга жены».

Популярный актер театра и кино Федор Добронравов в юности освоил профессию слесаря, а позднее просил своих сыновей не выбирать актерский путь. Об этом он рассказал в интервью автору и ведущей спецпроекта «Лана - спрошу!» на Пятом канале Лане Шевченко.

Актеры
04 января 2024, 21:55
Умер актер из фильма «Семнадцать мгновений весны» Константин Желдин
Unsplash
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Заслуженный артист РСФСР Константин Желдин умер возрасте 90 лет. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на заявление ректора ГИТИСа.

Причины смерти и подробности о похоронах пока неизвестны. Желдин родился 5 декабря 1993 года в Москве. Он получил актерское образование в Театральное училище имени Щукина.

С 1962 по 1963 года служил в Театре на Малой Бронной, но большую часть жизни актер посвятил Театру на Таганке, где играл с 1966 по 2000 годы. С 2000 года он перешел в театр «Около дома Станиславского».

Наиболее известными кинолентами Желдина стали «Семнадцать мгновений весны, где он сыграл Холтоффа, „Ликвидация“, „Брат 2“, „Казанова“, „Долгое прощание“, „Срок давности“.

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