01 апреля 2024, 11:40

«Это зависть». Тарасов прокомментировал слухи об изменах жене

РИА «Новости»
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Футболист Дмитрий Тарасов опроверг слухи об изменах жене, модели Анастасии Костенко. Свое мнение он высказал на семейном YouTube-канале.

Тарасов предположил, что виной сплетен стала человеческая зависть.

«Я думаю, что это зависть, ведь когда человек чего-то добивается, за ним начинают следить. Люди начинают писать им негатив. Для меня самое смешное то, что когда я нахожусь дома, кто-то пишет Насте, мол, Дима гуляет с тремя девушками модельной внешности. А в это время мы лежим дома и смотрим фильм», - рассказал спортсмен.

Анастасия Костенко подтвердила супружескую верность мужа. Модель рассказала, что Тарасов не вернулся домой ночевать лишь однажды - из-за подготовки команды.

Свадьба Тарасова и Костенко состоялась в 2018 году. За время их брака пара стала родителями четырех детей.

Недавно родившая четвертого ребенка модель попала в больницу. В ее личном блоге появилась фотография из больницы с катетером на руке.

Спортсмены Модели Семья Отношения
01 апреля 2024, 12:52
Вассерман объяснил, почему Пугачева отреклась от россиян
Global Look Press
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Певица Алла Пугачева более двух лет живет за рубежом. В последнее время она стала негативно высказываться в адрес россиян и страны. Причины ее поведения объяснил в беседе с «Московским комсомольцем» известный публицист и эрудит, депутат Госдумы Анатолий Вассерман.

«Это происходит потому, что с возрастом Пугачева утратила значительную часть способностей, позволявших ей на этом народе зарабатывать», - сказал он.

По словам Вассермана, лишившись заработка, певица начала пренебрежительно относиться к россиянам, тем самым калеча саму себя.

Депутат считает, что не стоит обращать внимание на слова Пугачевой, так как резкие заявления певица, как и другие ее коллеги, делает специально.

«Задача актера в принципе - вызывать эмоции любыми способами. Это его работа. Поэтому то, что говорят артисты, по большей части отражает не их собственное мнение по конкретному вопросу. Это отражает их мнение о том, как можно, опираясь на этот вопрос, вызвать у как можно большей части аудитории разные эмоции», - отметил эрудит.

Он добавил, что после теракта в «Крокусе» Пугачевой для самой себя необходимо было выразить слова соболезнования. Так она смогла бы вернуться в общество, от которого она сейчас пытается отречься.

Ранее представители Генпрокуратуры России отправили в Минюст запрос о присвоении статуса иноагента певице. Сейчас артистку проверяют.

Алла Пугачева Шоу-бизнес
01 апреля 2024, 12:24
Агутин выпустил новый альбом
Global Look Press
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На цифровых платформах появился новый альбом певца Леонида Агутина под названием «Все не зря». В него вошли 12 композиций.

Альбом стал 16-м по счету для музыканта. По словам Агутина, работа над ним велась девять месяцев. Он был опубликован 29 марта - в 30-летие выхода первого лонгплея музыканта «Босоногий мальчик».

Из 12 песен 11 были записаны сольно, а в композиции «Понты» приняли участие актеры Гоша Куценко, Михаил Полицеймако и поэт Александр Гутин. Альбом сочетает в себе стили поп-рока, баллады, латино и эстрады.

Ранее Агутин признался, что его взрослая дочь от певицы Анжелики Варум Елизавета, которая живет в США с детства, не знакома с русской культурой. Артист заявил, что ему очень обидно из-за того, что он не может обсудить с ней классиков отечественной литературы.

Песни Россия Музыка
01 апреля 2024, 12:06
Киркоров обвинил рэпера Даву в двуличии
РИА «Новости»
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Певец Филипп Киркоров обвинил рэпера Даву (Давида Манукяна) в двуличии, указав на его способность создавать приятный образ. Он поделился своим мнением в свежем выпуске телешоу «Маска» на НТВ.

«Какой же вы все-таки романтик, хоть вы и скрываетесь под такой брутальной маской, но вы в душе романтик или так умело вешаете лапшу китайскую на уши», - обратился к Даве Киркоров.

На шоу поп-король выступает в роли председателя жюри. Раньше он уже характеризовал творчество Давы как неоднозначное.

Между артистами в последнее время сложились неоднозначные отношения. Из-за скептического отношения к рэперу Киркоров даже решил раскрыть одного из участников программы, Акулу. Однако за маской скрывался не Дава, а певец Артем Качер.

В конце концов Манукяна все-таки рассекретили. Его личность угадали телеведущая Регина Тодоренко и певец Филипп Киркоров.

Филипп Киркоров Отношения
01 апреля 2024, 11:28
Кети Топурия в третий раз станет мамой
РИА «Новости»
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Солистка музыкальной группы A’Studio Кети Топурия объявила поклонникам о своей беременности. Она разместила снимок с округлившимся животом в своем Instagram*.

Для фотосъемки 37-летняя Топурия выбрала белый наряд. Артистка предстала в обтягивающем платье-миди с декольте, подчеркнув свою фигуру. Певица дополнила образ длинной рубашкой, серьгами и цепочкой с кулоном. Волосы она собрала в хвост, а ее лицо украсил естественный макияж.

Подписчики под постом Топурии оставили множество поздравлений и пожеланий.

«Кети, прекрасная, поздравляю!», «Поздравляю! Огромного вам здоровья!» - написали комментаторы.

Топурия и предприниматель Лев Деньгов поженились в 2020 году. Через год в семье произошло пополнение - родился мальчик Адам. В первом браке с бизнесменом Львом Гейхманом певица родила дочь Оливию.

Ранее поклонники заподозрили в беременности актрису Лизу Арзамасову , которая получила широкую известность после сериала «Папины дочки». Фанаты заметили округлившийся животик на видеоролике артистки в соцсетях.

* Соцсеть Instagram запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.

Беременность Шоу-бизнес

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