26 декабря 2023, 23:12

«Это все забудется». Адвокат Киркорова отреагировал на новости об исключении певца из новогодних программ

РИА «Новости»
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В СМИ появилась информация о том, что певца Филиппа Киркорова начали «вырезать» из новогодних программ. Эти слухи в беседе с «360» прокомментировал адвокат артиста Александр Добровинский.

«Не слышал про это и не понимаю, откуда это может быть известно всем СМИ. Филипп тоже об этом не знает. Вырезают, ну пусть, это материал канала и они имеют право делать с ним что захотят, и они не должны никому давать отчет об этом. Скоро все равно это все забудется», - отметил правозащитник.

По данным Telegram-канала Baza, Киркорова могут вырезать из «новогоднего огонька» на канале НТВ после его участия в скандальной вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой. Руководство СМИ якобы потребовало сделать альтернативную версию шоу «Маска» без артиста.

Телеведущая Ивлеева организовала вечеринку Almost Naked («Почти голые») 20 декабря в московском клубе Mutabor. Согласно дресс-коду, участники мероприятия должны были прийти в полуобнаженном виде. Мероприятие вызвало общественный резонанс, при этом некоторые гости уже извинились за свое присутствие там. Среди них - Лолита Милявская, Филипп Киркоров, Дима Билан и Ксения Собчак, а также сама организатор мероприятия.

Адвокаты Скандалы Филипп Киркоров Блогеры Анастасия Ивлеева
26 декабря 2023, 22:14
Стало известно, сколько Ивлеева получала за сотрудничество с МТС
РИА «Новости»
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Гонорар телеведущей Анастасии Ивлеевой, которая является амбассадором мобильного оператора МТС, составлял три миллиона рублей в месяц. Об этом «360» сообщил осведомленный источник.

Ивлеева попала под прицел СМИ из-за скандальной «голой» вечеринки, после которой многим звездам пришлось извиняться за свое поведение. У некоторых исполнителей сорвались концерты, поклонники начали массово сдавать билеты. Гонорары же Ивлеевой, по данным журналистов, на фоне скандала выросли вдвое.Однако вскоре появилась информации, что некоторые компании разрывают с ней контракты.

В частности, от сотрудничества с Ивлеевой отказались МТС и Тинькофф Банк. С эфира сняли рекламу сотового оператора, в которой снималась блогер, а также ее убрали из рекламной юбилейной акции компании.

По данным источника «360», МТС платил блогеру три миллиона рублей ежемесячно.

Реклама Концерты Блогеры Зарплаты Анастасия Ивлеева
26 декабря 2023, 22:02
МТС и Тинькофф Банк прекратили сотрудничество с Ивлеевой после «голой» вечеринки
РИА «Новости»
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Банк «Тинькофф» перестал сотрудничать с телеведущей Анастасией Ивлеевой после скандальной «голой» вечеринки в московском клубе. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Авторы поста обратили внимание, что последний рекламный пост со звездой на сайте регулятора появлялся шесть дней назад. Теперь публикации с ней выходить не будут, компания посчитала такое сотрудничество рискованным.

Также реклама с телеведущей пропала с сайта МТС. Победитель одного из конкурсов компании мог увидеться с одним из амбассадоров компании - Ивлеевой или актером Дмитрием Нагиевым. Теперь выиграть встречу можно только со вторым.

Многие представители российского шоу-бизнеса столкнулись с критикой из-за нашумевшей «голой» вечеринки. Артисты и блогеры пришли на мероприятие в очень откровенных костюмах, а кадры из клуба попали в сеть. Среди гостей были вокалисты Лолита Милявская и Филипп Киркоров. Последний заявил, что пришел туда «на пять минут» и назвал свой поступок ошибкой.

Банки Скандалы Филипп Киркоров Блогеры Актеры
26 декабря 2023, 19:04
Лолита Милявская подтвердила отмену ее концертов после скандальной вечеринки
РИА «Новости»
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Певица Лолита Милявская подтвердила РБК информацию об отмене ее концертов. Артистка пожаловалась, что ее выступления начали вырезать из эфира.

«Ничего не могу с этим сделать, только принять как данность. Я расстроилась, и давление поднялось. Попробую держаться», - заявила певица.

Лолита столкнулась с лавиной критики после появления на «голой» вечеринке блогерши Анастасии Ивлеевой. Она назвала справедливыми обвинения в свой адрес и призналась, что поначалу не придала значения реакции общества, отнеслась к недовольству людей с иронией. По словам певицы, на этом мероприятии она и ее коллеги хотели снять накопившуюся за год усталость.

Появилась информация о массовой сдаче билетов на февральский концерт Лолиты в Чехове, однако организаторы опровергли эти данные.

В скандальной вечеринке также принял участие певец Филипп Киркоров. Он отметил, что заглянул туда «на пять минут», назвал свой поступок «оплошностью» и покаялся перед поклонниками.

Концерты Лолита Милявская Анастасия Ивлеева
26 декабря 2023, 17:22
«Оправдываться не по-мужски». Киркоров обратился к зрителям в связи с «голой» вечеринкой
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Певец Филипп Киркоров в видеообращении к поклонникам признал, что безответственно отнесся к вечеринке у блогера Анастасии Ивлеевой. Он назвал случившееся своей оплошностью.

«Заглянул на пять минут на мероприятие, и мое имя, как обычно, громче других гремит в одной небезызвестной всем истории. Оправдываться не очень по-мужски, поэтому отвечу всем и сразу. В жизни каждого человека бывают моменты, когда зашел не в ту дверь», - посетовал Киркоров.

Он отметил, что заранее знал о мероприятии, получил приглашение, обещал прийти и пришел, но был не в курсе «характера событий», которые будут там происходить, и быстро ушел.

«Я не собираюсь отрекаться, дистанцироваться или перекладывать ответственность на других. В нынешнее трудное время, героическое время не может и не должен артист моего масштаба, народный артист, так безответственно относиться к участию в каких-либо мероприятиях», - подчеркнул певец.

Он добавил, что любит своих зрителей и слушателей и меньше всего хотел бы, чтобы эта «оплошность» стала причиной ограничения его творчества в России. Филипп Киркоров указал, что это единственная страна, где он существует «как артист и как гражданин».

Ранее требование зрителей убрать ее из новогодних передач после участия в «голой» вечеринке прокомментировала Лолита.

Филипп Киркоров

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