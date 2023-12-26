«Это все забудется». Адвокат Киркорова отреагировал на новости об исключении певца из новогодних программ

«Не слышал про это и не понимаю, откуда это может быть известно всем СМИ. Филипп тоже об этом не знает. Вырезают, ну пусть, это материал канала и они имеют право делать с ним что захотят, и они не должны никому давать отчет об этом. Скоро все равно это все забудется», - отметил правозащитник.

По данным Telegram-канала Baza, Киркорова могут вырезать из «новогоднего огонька» на канале НТВ после его участия в скандальной вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой. Руководство СМИ якобы потребовало сделать альтернативную версию шоу «Маска» без артиста.

Телеведущая Ивлеева организовала вечеринку Almost Naked («Почти голые») 20 декабря в московском клубе Mutabor. Согласно дресс-коду, участники мероприятия должны были прийти в полуобнаженном виде. Мероприятие вызвало общественный резонанс, при этом некоторые гости уже извинились за свое присутствие там. Среди них - Лолита Милявская, Филипп Киркоров, Дима Билан и Ксения Собчак, а также сама организатор мероприятия.