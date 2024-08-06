«Это уже анорексия». Варнаву заподозрили в приеме «Оземпика» из-за экстремальной худобы
Бывшая участница Comedy Woman и телеведущая Екатерина Варнава напугала фанатов своей экстремальной худобой на фото. В социальной сети Instagram* на станице актрисы подписчики обвинили ее в употреблении препарата для лечения диабета.
«Передоз „Оземпика“?», «Мне кажется, надо остановиться с похудением», «Это уже анорексия», «Слишком худая», «Вам пора прекратить худеть», - написали пользователи Сети.
Варнава разместила в своем блоге снимок, на котором она позировала в одной комбинации, сидя в кресле, в домашней обстановке. По мнению поклонников, на кадрах актриса выглядит крайне изможденной.
Одна из подписчиц уточнила, что сейчас такая худоба в моде и считается «кокаиновым шиком».
Другие фанаты выразили противоположное мнение, осыпав Варнаву комплементарными комментариями.
«Безумно красивая», «А мне нравится ее худоба», «Изящная, тонкая, красивая», - отметили они.
Ранее певица Наталья Подольская рассказала, что для поддержания стройности большую часть времени посвящает фитнесу. Также она тщательно следит за своим питанием и отказывается от еды после 19:00.
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