06 августа 2024, 17:07

«Это уже анорексия». Варнаву заподозрили в приеме «Оземпика» из-за экстремальной худобы

Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости

Бывшая участница Comedy Woman и телеведущая Екатерина Варнава напугала фанатов своей экстремальной худобой на фото. В социальной сети Instagram* на станице актрисы подписчики обвинили ее в употреблении препарата для лечения диабета.

«Передоз „Оземпика“?», «Мне кажется, надо остановиться с похудением», «Это уже анорексия», «Слишком худая», «Вам пора прекратить худеть», - написали пользователи Сети.

Варнава разместила в своем блоге снимок, на котором она позировала в одной комбинации, сидя в кресле, в домашней обстановке. По мнению поклонников, на кадрах актриса выглядит крайне изможденной.

Одна из подписчиц уточнила, что сейчас такая худоба в моде и считается «кокаиновым шиком».

Другие фанаты выразили противоположное мнение, осыпав Варнаву комплементарными комментариями.

«Безумно красивая», «А мне нравится ее худоба», «Изящная, тонкая, красивая», - отметили они.

Ранее певица Наталья Подольская рассказала, что для поддержания стройности большую часть времени посвящает фитнесу. Также она тщательно следит за своим питанием и отказывается от еды после 19:00.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

Диеты Шоу-бизнес Екатерина Варнава
06 августа 2024, 16:36
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек перестали разговаривать друг с другом
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
Проблемы в отношениях Дженнифер Лопес и Бен Аффлека набирают обороты. Бывшие возлюбленные перестали общаться друг с другом, сообщили журналисты Thirty Mile Zone.

По данным издания, голливудские актеры не разговаривают ни лично, ни по телефону, что замедляет их развод.

Авторы статьи пояснили, что у пары подписан брачный контракт, по которому они должны разделить единственное имущество - их выставленный на продажу особняк в Беверли-Хиллз.

При этом супруги не обращались к юристам, а доверили все дела своим менеджерам. По этой причине теперь обсуждение каких-либо деталей по разводу сильно затруднилось.

Недавно Лопес разместила в соцсетях фотографию без обручального кольца. Таким образом, певица продемонстрировала окончательное расставание с мужем.

Тем временем Аффлек взял в ипотеку особняк за 20,5 миллиона долларов в день рождения своей супруги. В этот же день артистка продала свою квартиру в Нью-Йорке.

Отношения Громкие разводы Актеры Дженнифер Лопес
06 августа 2024, 14:47
«Вылетаем в перспективу». Киркоров покинул Россию со своей музой
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
Народный артист России Филипп Киркоров и его протеже Марго Овсянникова, известная своим участием в реалити-шоу «Дом-2», отправились в Европу. В социальной сети Instagram* артистка разместила совместный с певцом ролик о предстоящем путешествии.

«Вылетаем! В перспективу! Филипп филигранно делает сюрпризы, со словами: „Срочно пакуй чемодан, вылет через 10 часов“. А я легка на подъем!» - подписала она ролик.

Киркоров и Овсянникова много времени проводят вместе. Она часто бывает дома у артиста. Однако большинство поклонников не верят в роман между экс-участницей телестройки и певца, а считают этот союз простым пиаром. В комментариях под видео пользователи обрушились на девушку с критикой, обвинив ее в продажности.

Тем временем Киркоров, Овсянникова и ее сын улетели на частном джете отдыхать в Грецию. Они опубликовали в личных блогах фото и видео из самолета.

На днях Киркоров внезапно появился на сочинском пляже в костюме и шляпе с широкими полями. Туристы очень удивились, увидев артиста в окружении охранников на черноморском побережье.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

Филипп Киркоров Греция Шоу-бизнес
06 августа 2024, 14:09
«Показал свое лицо». Барецкий осудил унизительный поступок Галкина перед Пугачевой
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Шоумен Станислав Барецкий рассказал о разладе в отношениях юмориста Максима Галкина* и певицы Аллы Пугачевой. В беседе с порталом News.ru он заявил, что комик был обязан подержать зонт над Примадонной в Юрмале.

Накануне на латвийском курорте пару на улице застал сильный ветер с проливным дождем. Галкин* держал над собой зонт, а его жена в шляпе осталась под дождем. Пугачева попросила его повернуться в ее сторону, чтобы она не промокла, но муж резко осадил супругу.

«Это некрасиво было со стороны Галкина*. Виден разлад в их отношениях, уже давно при чем. Галкин* показал свое лицо и истинное отношение к жене», - отметил Барецкий.

Он добавил, что ради любимой женщины мужчина должен быть готов снять все, чтобы она не промокла.

* Физическое лицо, признанное иностранным агентом на территории России.

Отношения Алла Пугачева Максим Галкин Шоу-бизнес
06 августа 2024, 13:57
«Лишнего билетика не будет?» Пугачева высмеяла новость о своем концерте в России
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Народная артистка России Алла Пугачева прокомментировала появившуюся недавно в СМИ информацию о своем якобы предстоящем выступлении. В социальной сети Instagram* она высмеяла эту новость.

«А лишнего билетика не будет?» - написала певица, сопроводив текст смеющимся до слез смайлом.

Однако, почти сразу же она удалила пост.

До этого юморист Максим Галкин** в своем аккаунте в соцсети опроверг слухи и о концертах примадонны, и о ее намерении помочь ему избавиться от статуса иноагента.

Тем временем продюсер рассказал журналистам о тайных концертах Пугачевой за границей. По его словам, несмотря на заявления артистки о невозможности выступать в неспокойное время, она активно поет за деньги на частных мероприятиях.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

** Физическое лицо, признанное иностранным агентом на территории России.

Концерты Алла Пугачева Шоу-бизнес

Новости по теме