«Это ужасно». Звезда фильма «Любовь и голуби» оценила пародию с Киркоровым

По словам Тенковой, кинокартина получилась ужасной. Актриса, сыгравшая бабу Шуру в киноленте «Любовь и голуби», предпочтет заняться своим здоровьем, а не просмотром ленты.

«Это просто какой-то ужас. Я даже не буду это смотреть. Я буду лучше заниматься своим здоровьем», - сказала она.

Телеканал ТНТ показал фрагменты пародии на фильм «Любовь и голуби» в новогоднем проекте «Небриллиантовая рука». В нем Киркоров предстал в образе Раисы Захаровны. В тизере артист говорит, что у него натуральный пресс и демонстрирует свой голый торс.

В последние годы режиссеры массово переснимают советскую киноклассику. Ремейки «Кавказской пленницы», «Джентльменов удачи» и «Служебного романа» не завоевали любовь зрителей. Писатель Платон Беседин призвал ввести запрет на ремейки советских фильмов.