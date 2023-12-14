«Это ужасно». Светлана Разина раскритиковала исполнение Shaman и Полины Гагариной

«Shaman - это ужасно совершенно. Прости Господи, что я так говорю, но не нравится мне», - поделилась Разина.

Она заявила, что ей больше импонирует исполнение Инстасамки, нежели Полины Гагариной. Разина отметила, что выросла в музыкальной культуре, где было принято мягкое пение. Для примера она исполнила композицию «Эта ночь» из репертуара «Миража».

«Я просто не могу слушать, у меня внутри все переворачивается, выворачивается наизнанку», - добавила певица.

Творчество Shaman ранее оценила российская исполнительница Любовь Успенская. Она отметила, что певцу еще надо дорасти до звания легенды отечественной эстрады.