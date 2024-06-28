28 июня 2024, 17:37

«Это шоу давно уже мое». Кологривый разнес студию на программе у Павла Воли

Global Look Press
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Актер Никита Кологривый принял участие в проекте «Шоу Воли». В студии артист поругался с ведущими, сообщила пресс-служба ТНТ журналистам nsk.kp.ru.

Во время съемок второй ведущий программы Илья Соболев предложил в качестве эксперимента устроить спонтанный скандал с Кологривым. Моментально среагировав, актер в ответ опрокинул стол комика Павла Воли и начал крушить студию.

«Это шоу давно уже мое», - заявил артист во время погрома.

Вскоре Кологривый успокоился и признался, что сделал это ради эпатажа.

Программу с актером можно будет увидеть на канале ТНТ 30 июня.

Недавно Кологривый в одном из интервью резко отреагировал на то, что не попал в сериал «Полупановы» из-за внешнего вида. По словам артиста, после долгой и серьезной подготовки к съемкам на кастинге заявили, что у него не деревенское лицо и отказали в работе.

Скандалы Актеры Телевидение Никита Кологривый Павел Воля Илья Соболев
28 июня 2024, 18:03
«Предал и бросил». Лазарева рассказала подробности развода с Шацем
Global Look Press
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Проживающая в Испании телеведущая Татьяна Лазарева* рассказала о своих неудачах в личной жизни. В беседе с украинским журналистом Дмитрием Гордоном* она поделилась подробностями своего развода с юмористом Михаилом Шацем*.

«Потому что предал и бросил», - объяснила Лазарева* причину развода.

По словам телеведущей, он был самым близким человеком. Она уточнила, что в какой-то момент отношения с шоуменом начали сильно портиться. Происходили разные ситуации, после которых Лазарева* не смогла больше ему доверять.

«А зачем мне такой человек? Не нужен», - сказала она.

Артистка добавила, что Шац* стал гражданином Израиля, он проживает в Тель-Авиве и занимается стендапом.

На днях стало известно, что Лазарева* рискует попасть под еще одно уголовное дело. Ее планируют привлечь к ответственности за уклонение от исполнения обязанностей иноагента.

* Признаны иностранными агентами в России.

Дмитрий Гордон Иноагенты Михаил Шац Татьяна Лазарева
28 июня 2024, 17:10
Стас Костюшкин решил оправдаться после скандальной истории с Наташей Королевой в бане
Global Look Press
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Экс-солист группы «Чай вдвоем» Стас Костюшкин объяснил, что не спал с певицей Наташей Королевой в бане. Такую заметку выдумали журналисты 10 лет назад, рассказал он в подкасте «Ниче святого» от HiFi-стриминга Звук.

По словам артиста, в те годы он давал интервью корреспонденту одного из изданий. В нем Костюшкин сообщил, что поцеловался в щеку с Королевой, а также находился в бане с певицей Лаймой Вайкуле. С последней они мылись в простынях, уточнил он.

«Ну, журналист и говорит, мол, спасибо, интересно, можете идти дальше - я там что-нибудь нафантазирую», - пояснил Костюшкин.

Затем певец улетел в Египет. Вскоре ему позвонил концертный директор и сообщил, что на него подали в суд из-за статьи.

«Мол, я написал, что спал с Королевой в бане. Я объясняю, что не сказал такого, но суд уже начался. Звоню Наташке, пытаюсь что-то сказать, извиниться», - поделился Костюшкин.

Он добавил, что Королева обвинила его в пиаре за свой счет и бросила трубку. После этого они не разговаривали в течение 10 лет. Позже артисты все-таки помирились, когда принимали участие в одном проекте «Театра Эстрады».

Ранее бывший солист группы «Чай вдвоем» планировал подать в суд на певца Филиппа Киркорова. Костюшкин обвинил последнего в краже его сценического образа.

Концерты Музыка Стас Костюшкин Шоу-бизнес Наташа Королева
28 июня 2024, 16:18
«Любит свое тело». Анджелина Джоли достигла экстремальной худобы
Global Look Press
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Голливудская актриса Анджелина Джоли весит меньше 45 килограммов при росте в 169 сантиметров. При этом артистка довольна своей фигурой, сообщил источник из ее окружения журналистам In Touch Weekly.

По его словам, Джоли все понимает про свою излишнюю худобу, но не планирует набирать массу, так как довольна своим телом. Инсайдер отметил, что актриса, надевая откровенные наряды, всегда готова к критике и осуждению общественности.

«Энджи любит свое тело и то, как она выглядит, и ей нравится выставлять это напоказ», - заявил собеседник издания.

Он уточнил, что вес Джоли составляет примерно 44 килограмма.

Недавно Джоли и ее 15-летняя дочка побывали на премьере мюзикла Reefer Madness The Musical в Лос-Анджелесе. Обе оделись в одинаковом стиле, выбрав брючные черные костюмы.

Диеты Актеры Анджелина Джоли
28 июня 2024, 16:09
«Романтик». Ольга Орлова снялась обнаженной в ванной
Global Look Press
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Певица и телеведущая Ольга Орлова сфотографировалась обнаженной во время путешествия во Францию. Снимок она опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram*.

В одном из городов певица вместе с мужем заселилась в роскошный отель. В кадре звезда сидит обнаженной в ванной, наполненной водой и пеной. Она повернулась спиной к камере и смотрит в большое панорамное окно с видом на море и скалы.

«Романтик», - подписала она фотографию.

Ранее обнаженное фото из ванной опубликовала актриса Кристина Асмус. Звезда сериала «Интерны» сделала пикантный снимок во время отдыха в отеле на Бали.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

Фото Отдых Путешествия Шоу-бизнес

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