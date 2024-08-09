«Это самый чистый кайф»: Сердюков показал романтичное видео с Бородиной

«Ты рядом со мной, и это самый чистый кайф», - подписал он.

Экс-ведущая «Дома-2» ответила Сердюкову в комментариях под роликом.

«Николай, вы приносите удачу», - написала она.

Видео представляет собой серию кадров их истории любви. В ролике Бородина с избранником страстно целуются, танцуют на улице и обнимаются. Также в ролик вошли сцены со счастливой телеведущей, которая получает шикарные букеты цветов от возлюбленного.

Бородина долго скрывала избранника, объясняя это тем, что счастье любит тишину. Однако на днях она поделилась в своем блоге фотографией, на которой она обнимает в лифте мужчину.

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