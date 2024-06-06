«Это рабство». Поргина обвинила Варшавера в увольнении Франдетти

Франдетти занял пост главного режиссера театра два года назад. По контракту ему надо было отработать еще один год, но он решил уволиться. По словам Поргиной, которая и сама недавно покинула театр из-за конфликта с Варшавером, ей очень жаль, что он ушел.

Актриса объяснила, что директор не творческий человек, он способен только деньги считать. За один год Варшавер сделал 62 замены в спектаклях, что привело к падению их уровня. Так, заменили актеров, поставленных на роли еще Марком Захаровым.

Теперь и Франдетти, который ставил музыкальные и пластические спектакли покинул театр, не желая больше работать с Варшавером. По словам Поргиной, последний организовал в учреждении чуть ли не рабство, крепостное право, чтобы все шло так, как он хочет.

«Я думаю, что Варшавер специально как-то подстроил так, что довел его до истощения, и тот ушел», - заявила артистка.

Ранее Франдетти заявил о своем уходе с поста главного режиссера театра, добавив, что доработает этот сезон и уйдет.