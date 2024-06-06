06 июня 2024, 05:28

«Это рабство». Поргина обвинила Варшавера в увольнении Франдетти

РИА «Новости»
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Актриса Людмила Поргина предположила, что главный режиссер театра «Ленком Марка Захарова» Алексей Франдетти досрочно уволился, чтобы больше не работать с директором Марком Варшавером. Об этом она рассказала изданию Teleprogramma.pro.

Франдетти занял пост главного режиссера театра два года назад. По контракту ему надо было отработать еще один год, но он решил уволиться. По словам Поргиной, которая и сама недавно покинула театр из-за конфликта с Варшавером, ей очень жаль, что он ушел.

Актриса объяснила, что директор не творческий человек, он способен только деньги считать. За один год Варшавер сделал 62 замены в спектаклях, что привело к падению их уровня. Так, заменили актеров, поставленных на роли еще Марком Захаровым.

Теперь и Франдетти, который ставил музыкальные и пластические спектакли покинул театр, не желая больше работать с Варшавером. По словам Поргиной, последний организовал в учреждении чуть ли не рабство, крепостное право, чтобы все шло так, как он хочет.

«Я думаю, что Варшавер специально как-то подстроил так, что довел его до истощения, и тот ушел», - заявила артистка.

Ранее Франдетти заявил о своем уходе с поста главного режиссера театра, добавив, что доработает этот сезон и уйдет.

Режиссер Театры Актеры
06 июня 2024, 03:03
Сын Анфисы Чеховой уехал из России
РИА «Новости»
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Сын телеведущей Анфисы Чеховой уехал из России. Лето он проведет в Грузии со своим отцом — актером Гурамом Баблишвили. Об этом звезда рассказала в социальных сетях.

«[Сын] отправился провести все лето к папе в Грузию. В этот раз он полетел один, сопровождаемый сотрудником аэропорта», - написала актриса.

Сыну Анфисы Чеховой 12 лет. Его отец - бывший муж телеведущей, актер Гурам Баблишвили. Пара развелась весной 2017 года, когда ребенку было пять лет. Чехова уверяет, что не мешает общению сына с отцом, так как он несколько раз год приезжает к Баблишвили в Тбилиси, знает грузинский язык и культуру страны.

В марте 2024 года сын Анфисы Чеховой попал в больницу. Ребенок отравился суши в ресторане азиатской кухни. В больнице мальчику поставили капельницу.

Грузия Дети Россия Актеры
06 июня 2024, 01:54
Фигурист Чернышов впервые за пять лет заговорил о болезни Заворотнюк
РИА «Новости»
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Вдовец Анастасии Заворотнюк Петр Чернышов впервые за пять лет прервал молчание и поделился своими чувствами по поводу болезни и смерти супруги. Об этом сообщил портал Woman.ru.

«Для Насти ваша любовь… она придавала ей силы, и я уверен, что она сейчас видит это сверху и радуется, хочет, чтобы все было хорошо», - сказал фигурист.

После этого Чернышов попрощался и покинул кладбище.

Вся семья покойной актрисы пришла навестить захоронение на следующий день. На этот раз вместе с Чернышовым была общая их с Заворотнюк дочь.

До этого юрист Елена Калиничева рассказала, что наследство «прекрасной няни» поделят на приобретенное до брака с фигуристом и после. В последнем случае все поделят пополам - одна часть достанется Чернышову, вторую разделят между матерью и детьми актрисы.

Ранее продюсер Юрий Бардаш заявил, что украинский рэпер Алексей Потапенко, опубликовавший скандальный пост о Заворотнюк, сильно ошибся, полагая, что таким образом вернет себе внимание украинцев.

Спортсмены Фигурное катание Болезни Онкология Умерла Анастасия Заворотнюк
06 июня 2024, 00:34
Умерла первая женщина-кинорежиссер в Средней Азии Маргарита Касымова
Freepik
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Уроженка Таджикистана Маргарита Касымова, которую называют первой женщиной–кинорежиссером в Средней Азии, скончалась в возрасте 86 лет в столице Белоруссии. О ее смерти РИА «Новости» сообщили в таджикском Союзе кинематографистов.

Уроженка Таджикистана Маргарита Касымова, которую называют первой женщиной–кинорежиссером в Средней Азии, скончалась в возрасте 86 лет в столице Белоруссии. О ее смерти РИА «Новости» сообщили в таджикском Союзе кинематографистов.

«Маргарита Касымова - первая женщина-кинорежиссер в Таджикистане и Средней Азии скончалась в Минске на 87-м году жизни», - сказал собеседник агентства.

Касымова родилась в Душанбе в 1938 году. В начале 1960-х годов она окончила режиссерский факультет ВГИКА. Также училась в мастерской Сергея Довженко и Михаила Чиаурели. Среди ее однокурсников были Лариса Шепитько и Виктор Туров. Последний и помог ей переехать в Минск перед началом гражданской войны в Таджикистане.

Касымова сняла 46 фильмов - 16 художественных и 30 документальных. Сама тоже была актрисой. В ее фильмографии семь картин, снятых на киностудии «Таджикфильм». Первая картина Касымовой вышла в 1967 году. Она называлась «Лето 1943 года».

Помимо актерской и режиссерской работы она была секретарем Союза кинематографистов Таджикской ССР. Впоследствии Касымова работала на киностудии «Беларусьфильм», а также преподавала в Белорусской академии искусств.

Она была заслуженным деятелем искусств Таджикистана, ее удостоили также медалью и орденом Франциска Скорины в Белоруссии и наградой МИД РФ «За укрепление дружбы».

Смертность Кино Режиссер Женщины Азия
05 июня 2024, 19:15
«Абьюзивное засирание мозга». Бородина назвала Нюшу жертвой в браке с Сивовым
Global Look Press
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Телеведущая Ксения Бородина предположила, что певица Нюша стала жертвой в браке с бизнесменом Игорем Сивовым. Своим мнением она поделилась на странице в социальной сети Instagram*.

«На мой взгляд, это наглядный пример, как можно зомбировать человека в отношениях», - заявила телеведущая.

По ее мнению, ни одна женщина по доброй воли не согласится на открытый брак и свободные отношения. Она подчеркнула, что таким образом спасти союз невозможно.

«Изменщик так и останется изменщиком, и все эти теории про то, что человек никому не принадлежит и своим телом распоряжается, как хочет, это все абьюзивное засирание мозга», - написала Бородина.

Она отметила, что в здоровых отношениях измен не бывает, и призвала незамужних девушек не считать подобные действия нормальными.

«Все с тобой было хорошо. Ты была живая, яркая интересная и, главное, талантливая. Просто ты попала в лапы не к тому», - заключила телеведущая.

Ранее в интервью Нюша призналась, что прежде, чем окончательно разойтись с супругом, они пробовали разные форматы отношений, включая и свободные. Однако это не помогло спасти брак.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

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