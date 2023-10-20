«Это преступление». Федосеева-Шукшина необычным способом попросила внучку отказаться от квартиры
Народная артистка РСФСР Лидия Федосеева-Шукшина призвала внучку Ольгу отказаться от доли московской квартиры ради создания там музея. Об этом знаменитость попросила родственницу через программу «Жизнь и судьба».
Из квартиры на улице Бочкова, которую получил Василий Шукшин за успехи в кинематографе и литературе, его супруга и младшая наследница собираются сделать посвященный писателю мемориал.
Сама Ольга Шукшина посетила студию передачи, а ее бабушка записала видеообращение ко внучке Анне Трегубенко.
«Я хочу, чтобы эта квартира осталась как память о Василии Макаровиче и обо мне. Считаю, что это преступление - делить квартиру писателя, актера, режиссера Шукшина и актрисы Шукшиной», - сказала она.
Младшая дочь поддержала слова матери. Женщины попросили Анну отказаться от доли в квартире и пожаловались, что Трегубенко и ее мать не отвечают на телефонные звонки.
В июне этого года Лидия Федосеева-Шукшина попала в больницу. Медики проводили полное обследование актрисы.