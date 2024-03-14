«Это неправильно». Клава Кока высказалась о конфликте Пугачевой и Михайлова

Девушка подчеркнула, что ей не нравится устраивать скандалы и выносить их на публику. Она выразила уверенность, что все недопонимания нужно обсуждать без посторонних лиц.

«Я вообще, в принципе, не люблю конфликтовать, то есть я не тот артист, который публично предпочитает ссориться и выяснять отношения», - сказала Кока.

Артистка заявила, что, на ее взгляд, такое поведение неверное, однако она уточнила, что ей тяжело судить людей, которых она не понимает, ведь у них могут быть свои соображения.

Кроме того, Кока выразила несогласие с высказываниями Пугачевой о России.

«Я считаю, что, конечно же, это неправильно, но опять же я не могу судить людей, которых я не понимаю», - добавила певица.

Очередная порция критики обрушилась на примадонну после скандального видео , в котором она высказалась, что нормальные люди в Россию якобы не вернутся, а также оскорбила Стаса Михайлова.

Ранее актер Алексей Нилов рассказал, как Пугачева отомстила артистам из сериала «Улицы разбитых фонарей».