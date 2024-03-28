28 марта 2024, 23:18

«Это не соревнование». Лазарев призвал не меряться размерами помощи пострадавшим в «Крокусе»

РИА «Новости»
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Певец Сергей Лазарев призвал не устраивать соревнование из помощи пострадавшим во время теракта в «Крокус Сити Холле». Его слова привело издание News.ru.

«Это не соревнование, кто как скорбит, кто как переводит, кто как поддерживает. Кто как может, кто как чувствует - тот так и существует», - заявил исполнитель.

По словам Лазарева, в этом вопросе медийные лица могут оказаться в непростом положении. Если будешь рассказывать о своей помощи, то могут обвинить в самопиаре. Если помогаешь молча - уличат в безразличии. Лазарев призвал просто чаще делать добрые дела, что они входили в привычку и становились хорошей традицией.

Нападение на «Крокус Сити Холл» произошло в пятницу, 22 марта. Террористы с автоматами ворвались в концертный зал, расстреливая посетителей и сотрудников. После этого они подожгли здание. В результате теракта погибли 143 человека.

Сергей Лазарев Теракт в «Крокусе»
28 марта 2024, 21:42
«Жуков — это балалаечка». Музыкант Устьянцев оценил наставников новой «Фабрики звезд»
РИА «Новости»
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Наставник новой «Фабрики звезд» Сергей Шнуров — настоящий профессионал, который может многому научить своих подопечных, а вот лидер группы «Руки вверх!» Сергей Жуков — «балалаечка». Такое мнение выразил музыкант из группы «Банд’Эрос» Александр Устьянцев в интервью ведущей «360» Марусе Михейчик в программе «Тет-а-тет с Марусей».

Ведущая спросила у Устьянцева, чему такая одиозная личность как Шнуров может научить юных музыкантов.

«С точки зрения профессионализма он может дать дофига всего. В плане успешности какого-то коммерческого проекта, я бы выбрал его, а не Жукова. Жуков, при всем уважении, человек добился большого успеха, его очень любят. Ну это такая „балалаечка“, понятно, почему его любит народ», - заявил Устьянцев.

Ранее Сергей Шнуров в шутку высмеял «тяжелую судьбу» своего тезки и коллеги по «Фабрике звезд» Сергея Жукова.

Интервью Сергей Шнуров
28 марта 2024, 19:01
«Захотелось быть красивой». Певица Ирина Понаровская едва не умерла из-за диеты
Global Look Press
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Российская певица Ирина Понаровская рассказала, что едва не умерла из-за жесткой диеты, в результате которой у нее отказали почки. Своей историей звезда поделилась в эпизоде YouTube-шоу «Света вокруг света».

На радикальное похудение певица решилась, когда ей было 24 года. Однако ограничения оказались слишком строгими. Артистка едва не лишилась жизни.

«В 24 года я поняла цену всему. На весы встало „либо жить, либо не жить“. Почки отказали. Диета, худела. Захотелось быть красивой. Конечно, начала неправильно это делать. Перестала есть, лекарства глотала, которые какая-то тетенька посоветовала», - сообщила Понаровская.

Она объяснила, что в детстве была склонна к лишнему весу. Когда врачи порекомендовали Понаровской привести себя в форму, та совсем перестала есть, что и привело к плачевному состоянию.

«Во мне было 78 килограммов в 13 лет. Я была большая», - отметила артистка.

Понаровская уточнила, что до сих пор заботится о своей фигуре: исключила мясо и время от времени практикует голодания. Иногда она не ест по 30 дней.

В 1979 году на гастролях в Кургане певица потеряла сознание за кулисами из-за отказа почек, что привело к клинической смерти. После ухода со сцены у нее произошел микроинсульт. Она потеряла чувствительность половины лица и оглохла на одно ухо. Во время восстановления Понаровская в течение полугода ходила на ходунках. При этом о болезни певица не рассказывала. Многие тогда думали, что она уехала за границу.

Ранее юмористка Елена Воробей рассказала, как похудела на 13 килограммов. Звезде пришлось серьезно пересмотреть свое питание.

Музыка Диеты Шоу-бизнес
28 марта 2024, 18:52
Ремейк «Холопа» с Серканом Болатом снимут в Турции
Global Look Press
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В Турции адаптируют один из самых кассовых фильмов в истории России. В новой версии комедии «Холоп» главную роль получил актер Керем Бюрсин, сыгравший Серкана Болата в сериале «Постучись в мою дверь». Об этом сообщил портал «Бюллетень кинопрокатчика».

В Турции адаптируют один из самых кассовых фильмов в истории России. В новой версии комедии «Холоп» главную роль получил актер Керем Бюрсин, сыгравший Серкана Болата в сериале «Постучись в мою дверь». Об этом сообщил портал « Бюллетень кинопрокатчика ».

В турецкой версии будет соблюдена концепция о перевоспитании мажора. В центре сюжета окажется избалованный наследник из Стамбула по имени Мете. Он попадает в город времен расцвета Османской империи в XVI веке.

Производство картины взяли на себя турецкая кинокомпания Kunay Film и российская студия Yellow, Black and White. Старт съемок наметили на июнь. Режиссером проекта выступит Онур Унул.

Ранее звезду «Холопа» Милоша Биковича лишили роли в американском сериале «Белый лотос». Телекомпания НВО приняла такое решение из-за критики в социальных сетях.

Турция Сериалы Фильмы Россия Актеры
28 марта 2024, 18:02
«Это был пинок под зад». Светлаков рассказал об уходе из «Уральских пельменей»
Global Look Press
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Актер, юморист и бывший участник КВН Сергей Светлаков поделился причинами своего ухода из команды «Уральские пельмени» в 2009 году. Об этом он рассказал в интервью блогеру Надежде Стрелец.

Светлаков сообщил, что причиной его ухода из знаменитой команды стал конфликт с одним из участников проекта.

«Это был мне пинок под зад, что я из себя ничего не представляю и не могу. Мне это сказано было в лицо», - поделился юморист.

Он уточнил, что в настоящее время обидчик комика уже не является членом коллектива. При этом остальные участники команды возражали против того, чтобы Светлаков покидал их.

Шоумен также рассказал о своих отношениях с певицей Верой Брежневой. По словам юмориста, он пообещал певице не распространяться на тему их взаимоотношений.

Интервью Актеры

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