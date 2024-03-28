«Это не соревнование». Лазарев призвал не меряться размерами помощи пострадавшим в «Крокусе»

Российская певица Ирина Понаровская рассказала, что едва не умерла из-за жесткой диеты, в результате которой у нее отказали почки. Своей историей звезда поделилась в эпизоде YouTube-шоу «Света вокруг света».

На радикальное похудение певица решилась, когда ей было 24 года. Однако ограничения оказались слишком строгими. Артистка едва не лишилась жизни.

«В 24 года я поняла цену всему. На весы встало „либо жить, либо не жить“. Почки отказали. Диета, худела. Захотелось быть красивой. Конечно, начала неправильно это делать. Перестала есть, лекарства глотала, которые какая-то тетенька посоветовала», - сообщила Понаровская.

Она объяснила, что в детстве была склонна к лишнему весу. Когда врачи порекомендовали Понаровской привести себя в форму, та совсем перестала есть, что и привело к плачевному состоянию.

«Во мне было 78 килограммов в 13 лет. Я была большая», - отметила артистка.

Понаровская уточнила, что до сих пор заботится о своей фигуре: исключила мясо и время от времени практикует голодания. Иногда она не ест по 30 дней.

В 1979 году на гастролях в Кургане певица потеряла сознание за кулисами из-за отказа почек, что привело к клинической смерти. После ухода со сцены у нее произошел микроинсульт. Она потеряла чувствительность половины лица и оглохла на одно ухо. Во время восстановления Понаровская в течение полугода ходила на ходунках. При этом о болезни певица не рассказывала. Многие тогда думали, что она уехала за границу.

Ранее юмористка Елена Воробей рассказала, как похудела на 13 килограммов. Звезде пришлось серьезно пересмотреть свое питание.