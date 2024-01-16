16 января 2024, 01:27

«Это не Никита». Волочкова позвонила Анисиной после интимного видео с ее мужем

РИА «Новости»
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Балерина Анастасия Волочкова, оказавшаяся в центре скандала после слитого в Сеть интимного видео с Джигурдой, заявила, что недавно разговаривала с его супругой Мариной Анисиной. Последняя заявила, что на кадрах якобы «не Никита». Об этом сообщило издание MSK1.RU.

«Я вчера разговаривала с женой Никиты Джигурды. На видео она никак не отреагировала. Она сказала, что это не Никита. Они вот так вот поступают, нелюди», - заявила балерина.

При этом балерина возмущена поведением Джигурды. По ее словам, после такой подлости она перестала считать его своим другом. Волочкова добавила, что не следит за публикациями в Сети.

Ранее участники движения «Ветераны России» потребовали отстранить балерину от работы и не допустить проведения ее шоу для детей. Их возмутило слитое в Сеть домашнее видео, на котором Джигурда обнимает и целует в трусы Волочкову.

По мнению председателя общественной организации «Ветераны России» Ильдара Резяпова, Джигурда и Волочкова должны понести административную ответственность после публикации таких скандальных кадров. Он считает, что они ведут к расколу общества.

Скандалы Видео Россия Анастасия Волочкова
16 января 2024, 02:06
Таисия Повалий купит дом в Подмосковье за 45 млн рублей
Unsplash
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Певица Таисия Повалий планирует купить собственный дом. Недвижимость стоимостью 45 миллионов рублей она присмотрела в Подмосковье, сообщила программа Пятого канала «Светская хроника».

«Я привыкла всю жизнь жить на земле. И для меня трава, земля, лес, цветы - это моя отдушина, моя жизнь. Поэтому, конечно, на 13 этаже сидя, я мечтаю, заглядывая в интернет, и так себя утешаю, что скоро ты поедешь в какой-нибудь домик», - рассказала звезда.

Повалий 17 лет выступает для зрителей в России. Все это время певица вместе с мужем снимает трехкомнатную квартиру в Москве. Каждый месяц она отдает за аренду почти 150 тысяч рублей.

Несколько лет назад в столицу переехала 80-летняя мать артистки, поэтому Повалий стала искать частный дом. В течении 2023 год они смотрели варианты в Подмосковье, однако найти коттедж, который отвечал бы всем запросам, получилось только сейчас.

Приблизительная стоимость коттеджа с мебелью составляет 45 миллионов рублей. Повалий решила оформить ипотеку. Она надеется, что ее гастрольный график в ближайшие годы не изменится, и тогда она сможет досрочно погасить кредит.

Российская теннисистка Мария Шарапова купила особняк в штате Калифорния. Дом обошелся ей в 11,5 миллиона долларов.

Недвижимость Кредиты Ипотека
15 января 2024, 23:05
Умер актер и режиссер Владимир Кузенков
Freepik
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Ушел из жизни заслуженный артист РФ, советский и российский актер, режиссер и театральный деятель Владимир Кузенков. Артист скончался в конце 2023 года в возрасте 83 лет, но об этом стало известно только сейчас.

«Только что нам сообщили печальную весть - 28 декабря из жизни ушёл заслуженный артист России Владимир Николаевич Кузенков», - сказано в некрологе, опубликованном на сайте Театра Ермоловой.

Коллеги актера выразили соболезнования его родным и близким, отметив, что его смерть стал для всех огромной потерей.

Кузенков работал в труппе театра с 1976 года. Он сыграл десятки ролей, в том числе в таких знаковых спектаклях, как «Василиса Мелентьева», «Демон» и «Счастливчики». В кино он запомнился по участию в таких проектах, как «Иван Бабушкин», «Личная жизнь директора», «Диалоги» и «Горное гнездо».

Как режиссер Кузенков проявил себя, когда поставил в 1972 году спектакль «Валентин и Валентина» по пьесе Михаила Рощина во МХАТ имени Горького.

Причина смерти не уточняется, дату прощания с актером также не сообщили.

Смертность Кино Театры Актеры Телевидение
15 января 2024, 18:48
Лопес сделала фото в обтягивающем комбинезоне от бренда из России
Global Look Press
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Американская певица и актриса Дженнифер Лопес выбрала для съемок обложки своего первого за 10 лет студийного альбома наряд российского бренда Yanina Couture. На это обратил внимание британский таблоид The Sun.

На съемках Лопес меняла образы, и среди нарядов, которые использовала звезда, был обтягивающий телесный комбинезон с рисунком из крупных алых маков.

Это образ модельера Юлии Яниной из коллекции весна-лето - 2023, уточнило издание. Снимком Лопес поделилась на свой странице в Instagram*.

Выпуск альбома Лопес должен состояться 16 февраля 2024 года. Релиз приурочат к юбилею альбома This Is Me… Then, который увидел свет 20 лет назад.

Как отметило РИА «Новости» , съемка Джей Ло в телесном комбинезоне не первый случай, когда западные знаменитости отдают предпочтение нарядам дизайнеров из России.

В мае 2023-го актриса из Турции Мерьем Узерли появилась в Каннах в платье от Yanina Couture. Этот бренд поддержала француженка Фредерик Бель. Кинозвезда выбрала для красной дорожки черное длинное платье с пышными рукавами-воланами и эффектным декольте.

*Соцсеть запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.

США Одежда Россия Музыка
15 января 2024, 16:06
Видео с поцелуем Джигурды трусов Волочковой назвали расколом общества
РИА «Новости»
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Актер Никита Джигурда и балерина Анастасия Волочкова должны понести административную ответственность после распространившегося по Сети видео, на котором артист целует трусы бывшей примы Большого театра. Об этом в комментарии «360» заявил председатель общественной организации «Ветераны России» Ильдар Резяпов.

Он подчеркнул, что скандальные кадры стали закономерным продолжением новогодней провокации блогера Насти Ивлеевой, устроившей «голую» вечеринку в московском клубе «Мутабор».

«Вместо того, чтобы заниматься патриотическими делами, воспитанием молодежи, гуманитарными миссиями в Донбасс, они ведут к расколу общества. Видимо, решили напомнить о себе таким способом», - заявил Резяпов.

Общественник добавил, что Джигурду и Волочкову нужно привлечь к административной ответственности за закрыть на 15 суток, «чтобы они подумали о своей жизни». Также он призвал запретить все шоу и театры, связанные с актером и балериной, за аморальные действия, которые стали публичными.

«В первую очередь увидели несовершеннолетние. Какой пример они подают? Пусть лучше занимаются гуманитарными миссиями, показывают пример патриотизма и любви к Родине», - подытожил Резяпов.

После слива скандального видео герои переложили ответственность за публикацию друг на друга. Волочкова заявила, что скандальные кадры опубликовал Джигурда. По ее словам, это не в первый раз, когда ее пытаются опорочить перед премьерным показом нового шоу.

Актер пояснил, что в Сети оказались кадры с закрытой репетиции спектакля для взрослых, снятые в прошлом году. По словам Джигурды, в интернет видео выложил оператор или Волочкова, которая таким образом напомнила о себе перед важными для нее событиями.

Видео Театры Актеры Анастасия Волочкова

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