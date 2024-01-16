«Это не Никита». Волочкова позвонила Анисиной после интимного видео с ее мужем

«Я вчера разговаривала с женой Никиты Джигурды. На видео она никак не отреагировала. Она сказала, что это не Никита. Они вот так вот поступают, нелюди», - заявила балерина.

При этом балерина возмущена поведением Джигурды. По ее словам, после такой подлости она перестала считать его своим другом. Волочкова добавила, что не следит за публикациями в Сети.

Ранее участники движения «Ветераны России» потребовали отстранить балерину от работы и не допустить проведения ее шоу для детей. Их возмутило слитое в Сеть домашнее видео, на котором Джигурда обнимает и целует в трусы Волочкову.

По мнению председателя общественной организации «Ветераны России» Ильдара Резяпова, Джигурда и Волочкова должны понести административную ответственность после публикации таких скандальных кадров. Он считает, что они ведут к расколу общества.