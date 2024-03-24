24 марта 2024, 22:06

«Это не может не потрясти». Игорь Матвиенко почтил память жертв теракта у Crocus City Hall

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Продюсер Игорь Матвиенко пришел на акцию памяти погибших в теракте у мемориала около Crocus City Hall. Он сказал в комментарии журналистам, что такая трагедия «не может не потрясти».

Матвиенко отметил, что Crocus City Hall был главной концертной площадкой страны на протяжении последних 10 лет.

«Мы живем в таком мире, мы живем в какой-то нормальной, спокойной обстановке. И вдруг вот такое случается прямо у нас дома. Это, конечно, не может не потрясти», - отметил Матвиенко.

Священники провели панихиду по жертвам теракта у стихийного мемориала. Сотни людей пришли на траурное мероприятие, чтобы почтить память погибших.

Терроризм Музыка Стрельба в Crocus City Hall
24 марта 2024, 14:06
«Нужно держаться вместе». Рэпер Серега возложил цветы к мемориалу памяти жертв теракта
Телеканал «360»
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Рэпер Сергей Пархоменко (Серега, сейчас выступает под брендом Полиграф Шарикоff) возложил в Минске цветы к мемориалу памяти жертв теракта. В беседе с «360» он выразил соболезнования семьям погибших и порассуждал о «тотальной войне», которую Запад объявил «исторической большой России».

«Славян всегда мечтали поставить на колени огнем и мечом, это война длиной в тысячу лет. Она каждый раз принимает разные формы, но направление всегда одно - историческая большая Россия. Я в первую очередь соболезную семьям пострадавших, скорблю о погибших. Вместе с тем я понимаю, что поймали исключительно тех, кто нажимал на курок и поджигал, а здесь нужно обязательно выйти на заказчика», - заметил рэпер.

Исполнитель напомнил, что Нюрнбергский трибунал не заставил каяться ни одного из тех, кто был приговорен к высшей мере. Стоит осознавать, что Третий рейх не капитулировал и «стал четвертым».

«Он сейчас модифицирован и в виде коллективного Запада объявил нам изощренную тотальную войну. Благодаря новым цифровым и коммуникационным технологиям он ведет ее против нас тоже изощренно, чужими руками благодаря соцсетям и мессенджерам. В качестве прокси назначают кого угодно - украинцев, таджиков, армян», - продолжил Пархоменко.

Он назвал большой ошибкой, «началом катастрофы» распад СССР.

«Если нас разделяют, то мы должны, наоборот, держаться вместе. <…> Нужно снова собираться в мощный боевой кулак и вспомнить, что мы орда», - резюмировал он.

Теракт в Подмосковье, который произошел вечером 22 марта, унес 133 жизни. В воскресенье, 24 марта, в России объявили национальный траур. Люди возлагают цветы к стихийным мемориалам.

Россия
24 марта 2024, 12:45
«Я не верю, что так может быть». Shaman написал песню о жертвах теракта
РИА «Новости»
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Певец Shaman (Ярослав Дронов) создал песню в память о жертвах теракта в Московской области. Пост появился в его Telegram-канале.

«Мы скорбим о погибших и молимся о здравии выживших. Случившееся невозможно понять, принять, осознать. Так больно, что нет сил даже кричать. Больно всем нам. Больно всей стране», - написал он.

Исполнитель пояснил, что новой песней, которую написал 23 марта, он хочет почтить память погибших в день общенационального траура. Все средства от ее монетизации направят на помощь пострадавшим в результате теракта.

Композиция начинается со слов: «Я не верю, что так может быть - просто взять и жестоко убить, чью-то жизнь, как свечу, погасить». В песне говорится, что «нас не сломать», «нельзя отступать», россияне никогда не забудут страшную дату 22 марта. В припеве Shaman обратился к Богу и попросил его о помощи.

Shaman и Григорий Лепс - самые востребованные из современных российских исполнителей. Ярослав Дронов известен своими пронзительными патриотическими песнями. В начале марта на фестивале молодежи в Сочи он исполнил собственный хит «Встанем».

Теракт в Crocus City Hall, произошедший вечером 22 марта, унес жизни 133 человек. Пострадали, по последним данным, еще 154.

Рэпер Моргенштерн* пожертвовал миллион рублей семье 15-летнего парня, который спас около сотни людей во время террористической атаки.

*Признан иностранным агентом на территории России.

Песни Shaman Стрельба в Crocus City Hall
23 марта 2024, 03:52
«Уехал за 15 минут до начала стрельбы». Оскар Кучера рассказал о пережитом во время теракта
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Телеведущий Оскар Кучера уехал из Crocus City Hall за 15 минут до начала теракта. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, он приехал на концерт группы «Пикник» вместе с супругой, но сам на мероприятие не пошел, а находился в паркинге.

«Уехал оттуда за 15 минут до начала стрельбы», - поделился он.

После публикации в СМИ сообщений о теракте он забрал жену с места происшествия. При этом ведущий не уточнил, где она находилась.

Так же он выразил недовольство по поводу того, что супруге не удалось поймать машину, чтобы покинуть опасное место.

Вечером 22 марта неизвестные открыли стрельбу по зрителям, которые собрались на концерт группы «Пикник» в Crocus City Hall. Сразу после этого в здании начался сильный пожар. В ходе теракта погибли более 60 человек, еще около 100 пострадали.

Стрельба в Crocus City Hall
22 марта 2024, 19:16
Киану Ривз впервые за много лет кардинально сменил имидж
Global Look Press
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Актер Киану Ривз решился на радикальную смену имиджа для новой роли. Фотографии знаменитости появились на сайте издания People.

Известный актер обновил прическу для роли в мрачной комедии Джона Хилла «Исход». На снимках с места съемок, датированных 19 марта, Ривз предстал перед публикой с короткой стрижкой и аккуратно подстриженной бородой. Новый стиль заметно отличается от любимого фанатами образа с длинными волосами.

По всей видимости, актер принял решение изменить образ в начале этого месяца.

Преданные поклонники Ривза тепло приняли его новый облик, отметив, что такая прическа придает ему более молодой вид.

В декабре из дома актера украли оружие. Киану Ривза в тот момент не было дома.

В январе 2022 года стало известно, что Ривз перечислил 70% своего гонорара за фильм «Матрица» в фонд исследования лейкемии.

Киану Ривз Актеры

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