27 июня 2024, 13:17

«Это Мэрилин Монро». Ким Кардашьян восхитила фанатов фигурой в бикини

Global Look Press
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Американская звезда реалити-шоу и предпринимательница Ким Кардашьян снялась в леопардовом бикини и опубликовала фотографии. Поклонники восхитись откровенным образом и фигурой знаменитости на ее странице в социальной сети Instagram*.

На черно-белых снимках звезда предстала в бикини, оформленном тонкими бретелями, маске с леопардовым принтом и черных остроносых туфлях. Фанаты прокомментировали внешний вид Кардашьян.

«Рад, что ты больше не выглядишь болезненно худой», «Чертовски хороша», «Вы говорите мне, что это не Мэрилин Монро?», Мне нравится, что она выглядит более естественной и здоровой», Наконец-то настоящая фигура», «Я думал, что это Мэрилин Монро», - написали они.

Ранее дочь актрисы Марии Шукшиной Анна похвасталась атлетичной фигурой в нижнем белье. В своем блоге она опубликовала фото без бюстгальтера.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

Фото Instagram Ким Кардашьян
27 июня 2024, 13:53
«Эмоциональные качели и бытовой алкоголизм». Варнава рассказала о тяжелом периоде жизни
Global Look Press
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Актриса и юмористка Екатерина Варнава недавно пережила непростой период. В подкасте на YouTube-канале Сергея Мезенцева она призналась, что злоупотребляла спиртным.

«Я претерпела ряд изменений: физических, моральных, душевных и так далее. Честно говоря, давненько не помню, чтобы меня вот так фигачило. Я в полной мере ощутила, что такое обратиться за помощью к психотерапевту, эмоциональные качели и бытовой алкоголизм», - рассказала Варнава.

Она пояснила, что позже осознала пагубное влияние спиртного на свою жизнь. По словам артистки, она даже не могла четко сформулировать мечту. В этот момент комикесса решила полностью отказаться от алкоголя. Теперь желание выпивать у нее пропало.

Варнава добавила, что обращалась за профессиональной помощью психолога, чтобы выбраться из сложной жизненной ситуации. Также артистке помогла справиться с проблемами работа.

Несколько месяцев назад юмористка купила апартаменты в Грузии. Недвижимость обошлась ей в 170 тысяч долларов, что в переводе на рубли больше 15 миллионов.

Кино Алкоголь Актеры Шоу-бизнес Екатерина Варнава
27 июня 2024, 13:35
«Есть возможность исправиться». Пригожин — о намеках Лободы на желание работать в России
Global Look Press
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Покинувшая российский музыкальный рынок с началом СВО украинская певица Светлана Лобода имеет шанс на реабилитацию. Об этом НСН заявил продюсер Иосиф Пригожин.

«У нее есть возможность исправиться - пройти чистеньким и не запачкаться не может никто. Лично у меня на нее никакой изжоги нет, равно как и на кого-либо еще», - сказал он.

Пригожин пояснил, что не может с точностью утверждать, на что намекала Лобода, разместив тизер видеоклипа на русском языке и в цветах триколора.

«То, что она поет на русском языке, лишний раз доказывает, что русский язык был, есть и будет», - заявил он.

Продюсер также подчеркнул, что никто не сможет запретить говорить людям по-русски.

На днях Лобода представила п ублике отрывок из своего нового видеоклипа. Кадры сняты на стадионе в сине-белых цветах. В таком антураже артистка с красным гипсом на руке исполняет песню на русском языке.

Концерты Россия Иосиф Пригожин Светлана Лобода Шоу-бизнес
27 июня 2024, 13:00
Хакеры взломали аккаунты российских артистов на Spotify
Freepik
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Минувшей ночью аккаунты российских артистов в Spotify подверглись взлому. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По данным издания, от действий хакеров пострадали аккаунты Soda Luv, Yanix и Славы Марлоу. Обложки артистов превратили в рекламную площадку - на них появилась ссылка на Telegram-канал.

Журналисты добавили, что более пристальное внимание злоумышленники уделили аккаунтам певца Ярослава Дронова (Shaman) и Полины Гагариной. Эти артисты полностью исчезли со стриминговой платформы.

При этом, есть версия, что аккаунты певцов пропали из-за санкций от Евросоюза. В 14-й пакет ограничений включили Shaman’а, Гагарину, актеров Ивана Охлобыстина и Вячеслава Манучарова. А также телеведущую Марию Киселеву.

Хакеры Shaman Шоу-бизнес
27 июня 2024, 12:37
Кэти Перри в шубе на голое тело и рваных колготках поразила парижан
Global Look Press
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Певица Кэти Перри появилась в дерзком образе на показе бренда Balenciaga во время Недели высокой моды Vogue World в Париже. Фото полуголой артистки разместило издание Daily Mail.

Перри выбрала для мероприятия черную шубу, которую надела на голое тело, черные рваные колготки и такого же цвета массивные солнцезащитные очки.

В таком стиле 39-летняя певица прогулялась по улицам Парижа. Волосы она забрала в пучок, хорошо пригладив прическу, а на губы нанесла нюдовую помаду.

Оголенный пресс и часть груди поп-артистки привлекли внимание фотографов и гостей показа.

Недавно Перри поделилась с подписчиками откровенными фотографиями в соцсетях. Ее сняли во время прогулки с оголенными ягодицами.

Мода Фото Париж Кэти Перри Шоу-бизнес

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