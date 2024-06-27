«Это Мэрилин Монро». Ким Кардашьян восхитила фанатов фигурой в бикини

На черно-белых снимках звезда предстала в бикини, оформленном тонкими бретелями, маске с леопардовым принтом и черных остроносых туфлях. Фанаты прокомментировали внешний вид Кардашьян.

«Рад, что ты больше не выглядишь болезненно худой», «Чертовски хороша», «Вы говорите мне, что это не Мэрилин Монро?», Мне нравится, что она выглядит более естественной и здоровой», Наконец-то настоящая фигура», «Я думал, что это Мэрилин Монро», - написали они.

Ранее дочь актрисы Марии Шукшиной Анна похвасталась атлетичной фигурой в нижнем белье. В своем блоге она опубликовала фото без бюстгальтера.

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