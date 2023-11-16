«Это ее выбор». Симоньян в очередной раз высмеяла брак Пугачевой с Галкиным

Глава RT напомнила о многочисленных официальных браках и неофициальных связях певицы, особенно выделила последние отношения Пугачевой с юмористом Максимом Галкиным*.

«А то, что в последнем официальном браке с мальчиком не повезло, так это же ее собственный выбор. Кто ее заставлял?», - заявила журналистка.

Симоньян считает, что у Пугачевой были и «прекрасные мужчины». Она припомнила Сергея Челобанова, который исчез из виду после расставания с певицей.

Журналистка считает, что брак с Галкиным* негативно повлиял на Примадонну. Юморист после отъезда за границу негативно высказывался о России. Симоньян заявила, что любовь с народом - дело взаимное.

«Народная любовь не бывает безответной. Когда ты народ не любишь, народ это очень чувствует и перестает тебя любить тоже», - подытожила Симоньян.

* признан иноагентом по решению Минюста РФ.