«Это ее выбор». Симоньян в очередной раз высмеяла брак Пугачевой с Галкиным
Главред RT Маргарита Симоньян в очередной раз выступила с критикой Аллы Пугачевой, на этот раз журналистка прокомментировала последний пост Примадонны о народе, который она «любит и жалеет». Симоньян в авторской программе в Telegram-канале раскритиковала слова Пугачевой, что она «жертвовала личной жизнью» ради народа.
Глава RT напомнила о многочисленных официальных браках и неофициальных связях певицы, особенно выделила последние отношения Пугачевой с юмористом Максимом Галкиным*.
«А то, что в последнем официальном браке с мальчиком не повезло, так это же ее собственный выбор. Кто ее заставлял?», - заявила журналистка.
Симоньян считает, что у Пугачевой были и «прекрасные мужчины». Она припомнила Сергея Челобанова, который исчез из виду после расставания с певицей.
Журналистка считает, что брак с Галкиным* негативно повлиял на Примадонну. Юморист после отъезда за границу негативно высказывался о России. Симоньян заявила, что любовь с народом - дело взаимное.
«Народная любовь не бывает безответной. Когда ты народ не любишь, народ это очень чувствует и перестает тебя любить тоже», - подытожила Симоньян.
* признан иноагентом по решению Минюста РФ.